দাউদকান্দিতে মাদকসেবী ও নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যসহ গ্রেপ্তার ১১

দাউদকান্দি মডেল থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে ১ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা ও ৬০টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের এক সদস্য, গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত একজন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত সাতজনসহ মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে দাউদকান্দির বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুল ইসলামের নির্দেশনায় উপপরিদর্শক রবিউল ইসলাম, মিনহাজুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন ও দিবাকর বড়ুয়ার নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা থানা এলাকায় অভিযান চালান।
গাঁজা ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. রেজাউল করিম ওরফে রেজাউল (২৮)। তাঁর বাবা মো. রফিকুল ইসলাম। বাড়ি দাউদকান্দির দৌলতপুর ইউনিয়নের কানাচোয়া সরকারবাড়ী এলাকায়।
অপরজন তোফাজ্জল ওরফে হোসেন মিয়াজী (৩৫)। তাঁর বাবা মো. মোসলেম মিয়াজী। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা দাউদকান্দির ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের বাসরা মিয়াজীবাড়ী এলাকায়।
নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্য হিসেবে গ্রেপ্তার মো. শরিফুল ইসলাম (৪২) কুমিল্লা উত্তর জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। তাঁর বাবা মৃত ছোবান মিয়া। বাড়ি দাউদকান্দির সুন্দলপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায়।
গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. সুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বাবা আব্দুর রহমান। বাড়ি দাউদকান্দির গৌরীপুরের সরকারপুর মুন্সিবাড়ী এলাকায়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন মো. ফারুক হোসেন (৪৬), আবু সাইদ (২৪), মো. শরীফুল ইসলাম (২৩), মো. আকিবুল ইসলাম, মনির হোসেন (৩৮), রবিউল হাসান (৪৫) ও কাইয়ুম হোসেন (৪৫)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের পৃথক মামলায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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