আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত প্রবাসী শাহ আলমের মরদেহ ব্রাহ্মণপাড়ায় পৌঁছেছে

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
শাহ আলম ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহতের সময় সৃষ্ট ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার প্রবাসী শাহ আলম ভূঁইয়ার মরদেহ নিজ গ্রামে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকেলে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে করে উপজেলার সাহেবাবাদ ইউনিয়নের জিরুইন গ্রামে তাঁর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এর আগে সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটের দিকে এমিরেটস এয়ারলাইনসের ইকে-০৫৮২ ফ্লাইটে তাঁর মরদেহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। পরে সকাল ১০টার দিকে পরিবারের সদস্যদের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

বিকেল সাড়ে ৫টায় জিরুইন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মা-বাবার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য জাকির হোসেন জানান, ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা (স্থানীয় সময় সকাল ৬টা) সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিব্বা আল-ফুজাইরাহ এলাকায় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে শাহ আলম ভূঁইয়া নিহত হন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ওই দিন ভোরে এলাকায় বিপৎসংকেত বাজানো হলে লোকজন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে শাহ আলম ধ্বংসাবশেষে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দুবাই-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস জানিয়েছে, আমিরাতের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা একটি ড্রোন (ইউএভি) সফলভাবে ভূপাতিত করে। পরে সেটির ধ্বংসাবশেষ দিব্বা আল-ফুজাইরাহ এলাকায় গিয়ে পড়ে। যার ফলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

মরদেহ এলাকায় পৌঁছালে স্বজনদের আহাজারিতে পুরো গ্রাম ভারী হয়ে ওঠে। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা জয়ী

রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

ঝিনাইদহে নারীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের মামলায় গ্রেপ্তার ৩

