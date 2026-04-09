Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা জয়ী

বগুড়া প্রতিনিধি
রেজাউল করিম বাদশা। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া-৬ (সদর) আসনে উপনির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৩১। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল ভোট পেয়েছেন ৫৭ হাজার ১৫৯।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার ফজলুল করিম।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ১৫০টি ভোট কেন্দ্রে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ১ লাখ ৯১ হাজার ৬১৬। বাতিল ভোটের সংখ্যা ১ হাজার ৭১০। ভোটের শতকরা হার ৪২ দশমিক ৫৮।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে তিনজন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিএনপি মনোনীত রেজাউল করিম বাদশা ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৩১ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল পেয়েছেন ৫৭ হাজার ১৫৯। এ ছাড়া বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির আল আমিন তালুকদার পেয়েছেন ৫২৬ ভোট।

উল্লেখ্য, গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসন থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রাহমান ২ লাখ ১৬ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল পেয়েছিলেন ৯৭ হাজার ভোট। তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে আজ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

