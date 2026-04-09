রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন
ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর তুরাগের বামনারটেকের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এতে অন্তত ২৫টি আধা পাকা ঘর পুড়ে গেছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

দিয়াবাড়ির বামনারটেকের অলি মাতব্বরের বস্তিতে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের দিকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

খবর পেয়ে উত্তরা ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট গিয়ে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

তুরাগের বস্তিতে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
তুরাগের বস্তিতে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর জানিয়েছে, বামনারটেকের ওই বস্তিতে সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। পরে সন্ধ্যা ৭টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।

ওই এলাকার বাসিন্দা মো. চাঁন মিয়া ব্যাপারী জানান, অগ্নিকাণ্ডে ওই বস্তির ২৫–৩০টি আধা পাকা ঘর পুড়ে গেছে।

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা জয়ী

রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

ঝিনাইদহে নারীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের মামলায় গ্রেপ্তার ৩

আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত প্রবাসী শাহ আলমের মরদেহ ব্রাহ্মণপাড়ায় পৌঁছেছে