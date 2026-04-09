রাজধানীর তুরাগে বস্তিতে আগুন

রাজধানীর তুরাগের বামনারটেকের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এতে অন্তত ২৫টি আধা পাকা ঘর পুড়ে গেছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।
দিয়াবাড়ির বামনারটেকের অলি মাতব্বরের বস্তিতে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের দিকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
খবর পেয়ে উত্তরা ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট গিয়ে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর জানিয়েছে, বামনারটেকের ওই বস্তিতে সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। পরে সন্ধ্যা ৭টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।
ওই এলাকার বাসিন্দা মো. চাঁন মিয়া ব্যাপারী জানান, অগ্নিকাণ্ডে ওই বস্তির ২৫–৩০টি আধা পাকা ঘর পুড়ে গেছে।
