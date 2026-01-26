Ajker Patrika
বাগেরহাট

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যু: বাগেরহাটের ছাত্রলীগ নেতা জুয়েল হাসান সাদ্দামের জামিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ১২
জুয়েল হাসান সাদ্দাম। ছবি: সংগৃহীত

স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর যশোর কারাগারে থাকা বাগেরহাটের ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধঘোষিত) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঞার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

সাদ্দামের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেওয়া আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আদালত মানবিক বিবেচনায় সাদ্দামকে জামিন দিয়েছেন।

গত শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামে সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালীর ঝুলন্ত এবং নয় মাসের শিশুসন্তান নাজিফের মেঝেতে রাখা নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

পরদিন শনিবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যশোর কারাগারে বন্দী সাদ্দামকে দেখাতে মরদেহ দুটি কারাফটকে আনা হয়। প্যারোল না পাওয়ায় সেখানে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য স্ত্রী-সন্তানকে দেখার সুযোগ পান তিনি।

ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের প্যারোলের জন্য আবেদন করেছিল পরিবার: বাগেরহাটের ডিসিছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের প্যারোলের জন্য আবেদন করেছিল পরিবার: বাগেরহাটের ডিসি

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর পরও সাদ্দামকে কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর স্ত্রীর কাছে সাদ্দামের লেখা বলে একটি চিঠি ফেসবুকে ভাইরাল হয়। ওই চিঠিতে সন্তানকে কোলে নিতে না পারার আক্ষেপের কথা লিখেছেন তিনি।

বিষয়:

বাগেরহাটবিচারকবিচারপতিছাত্রলীগহাইকোর্টকারাগার
