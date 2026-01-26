Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ল যাত্রীবাহী বাস, নিহত ৩

ভোলা (বোরহানউদ্দিন) প্রতিনিধি
ভোলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ল যাত্রীবাহী বাস, নিহত ৩
ভোলার লালমোহন উপজেলায় আজ সোমবার দুপুরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে সড়কের পাশ পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার লালমোহন উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে সড়কের পাশ পড়ে তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে গজারিয়া কলেজ-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেননি।

অলিউল ইসলাম বলেন, ‘একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। বাসটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা কত, নির্দিষ্ট করে এখনো বলা যাচ্ছে না। বাস উদ্ধার হলেই জানা যাবে।’

বিষয়:

ভোলাদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগলালমোহনজেলার খবরযাত্রী
