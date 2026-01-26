ভোলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ল যাত্রীবাহী বাস, নিহত ৩

ভোলার লালমোহন উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে সড়কের পাশ পড়ে তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে গজারিয়া কলেজ-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেননি।
অলিউল ইসলাম বলেন, ‘একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। বাসটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা কত, নির্দিষ্ট করে এখনো বলা যাচ্ছে না। বাস উদ্ধার হলেই জানা যাবে।’
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় একজনকে ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে বোরহানগঞ্জ বাজারে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক সড়কে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে পৌরসভার ময়লার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে জসিম আহম্মেদ (৪৪) নামের এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার আনসার রোড (কলিম উদ্দিন চেয়ারম্যান) মোড়ে নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কারখানার ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর যশোর কারাগারে থাকা বাগেরহাটের ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধঘোষিত) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঞার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ কখনোই বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি। তারা বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে