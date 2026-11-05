Ajker Patrika
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কুমিল্লা

কুমিল্লা সীমান্তে ৬৪ লাখ টাকার ভারতীয় বাজি জব্দ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৬, ২১: ৪৮
কুমিল্লা সীমান্তে ৬৪ লাখ টাকার ভারতীয় বাজি জব্দ
জব্দকৃত বাজি। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় বাজি ও একটি যানবাহন জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জব্দ করা বাজির মূল্য ৬৩ লাখ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার শিবেরবাজার সীমান্ত এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। পরে দুপুরে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনা করছে ১০ বিজিবি। এরই ধারাবাহিকতায় শিবেরবাজার বিওপির একটি টহলদল সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সীমান্ত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কালিবাজার নামক স্থান থেকে ভারতীয় বিভিন্ন প্রকারের বিপুল পরিমাণ বাজি ও একটি যানবাহন জব্দ করা হয়।

১০ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ জানান, জব্দ করা বাজির মূল্য ৬৩ লাখ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকা। জব্দ করা চোরাচালানি মালামালের বিষয়ে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বিজিবিচৌদ্দগ্রামভারতজেলার খবরসীমান্তকুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগ
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