নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট কার্ড-রিটেইল আইআরএম বিভাগে ‘অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, আবেদন করা যাবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: ক্রেডিট কার্ড-রিটেইল আইআরএম (ইও-পিও)।
পদের নাম: অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ছয় বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।