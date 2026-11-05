Ajker Patrika
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ব্যাংক

নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট কার্ড-রিটেইল আইআরএম বিভাগে ‘অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, আবেদন করা যাবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ক্রেডিট কার্ড-রিটেইল আইআরএম (ইও-পিও)।

পদের নাম: অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ছয় বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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