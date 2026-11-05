কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ মোবাইল বিলের সুবিধা
ট্রান্সকম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অপারেশনস বিভাগে ‘জুনিয়র অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: অপারেশনস।
পদের নাম: জুনিয়র অফিসার/অফিসার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।