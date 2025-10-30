Ajker Patrika
> সারা দেশ

কুমিল্লায় এনসিপি নেতার পদত্যাগ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
মো. মাসুদ আলম। ছবি: সংগৃহীত
মো. মাসুদ আলম। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. মাসুদ আলম পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্বেচ্ছায় তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মো. মাসুদ আলম জানান, তিনি এনসিপির কুমিল্লা জেলার তত্ত্বাবধায়ক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

নিজের পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘আমি মো. মাসুদ আলম, যুগ্ম সমন্বয়কারী (এনসিপি), ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, কুমিল্লা। স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে ও নিজের সিদ্ধান্তের আলোকে “জাতীয় নাগরিক পার্টি”-এর ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সমন্বয় কমিটির “যুগ্ম সমন্বয়কারী” পদ থেকে পদত্যাগ করছি। আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।’

পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে মো. মাসুদ আলম বলেন, ‘এনসিপি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে কেউ এসে পদ-পদবি নিয়ে সংগঠনকে বিতর্কিত করবে, গ্রুপিং সৃষ্টি করবে বা জুলাই বিপ্লবের সহযোগী দলকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়াবে। আমি এমন কার্যকলাপ মেনে নিতে পারিনি।’

মাসুদ আলম আরও বলেন, ‘যদিও আমি সংগঠনের কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারিনি। তারপরও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আমাকে রাখা হচ্ছে। ব্রাহ্মণপাড়ার কয়েকজন মানসিকভাবে অস্থির প্রতিনিধির হীনম্মন্য আচরণে আমি হতাশ। তাই সংগঠন থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তবে ভবিষ্যতে সংগঠন পুনর্গঠিত হলে পুনরায় এনসিপিতে যোগদানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন তিনি। ‘যদি নতুন কমিটি ঘোষণা করে এসব বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে অপসারণ করা হয় এবং রাজনৈতিক হীনম্মন্যতা দূর করা হয়, তাহলে সংগঠন প্রয়োজন মনে করলে আবারও ভেবে দেখব, ইনশা আল্লাহ’—বলেন তিনি।

বিষয়:

কুমিল্লাপদত্যাগচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল