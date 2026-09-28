Ajker Patrika
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কুমিল্লা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ডিপার্টমেন্ট স্টোরে আগুন, পুড়ল কোটি টাকার মালামাল

চৌদ্দগ্রাম প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ১৩
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ডিপার্টমেন্ট স্টোরে আগুন, পুড়ল কোটি টাকার মালামাল
আগুনে পুড়ে ছাই দোকানের মালামাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম বাজারের বনফুল ডিপার্টমেন্ট স্টোরে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত কোটি টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়েছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিক ফয়সাল। আজ সোমবার সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে দোকানের ভেতর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘণ্টাব্যাপী কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দোকানমালিক ফয়সাল জানান, আজ সকালে আগুনের খবর পেয়ে তিনি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, স্টোরের সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ফয়সাল বলেন, আগুনের ভয়াবহতায় কোনো মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অন্তত কোটি টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. মেহেদী হাসান জানান, সোমবার সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘণ্টাব্যাপী কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক মো. মহিম উদ্দিন জানান, আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উৎসুক জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
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