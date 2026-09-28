Ajker Patrika
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বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজের এমডি ও চেয়ারম্যানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজের এমডি ও চেয়ারম্যানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
ফাইল ছবি

হাউজিং ব্যবসার নামে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করে প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মিজানুর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান তানিয়া সুলতানা তানভীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. শাহজাহান কবির এ আদেশ দেন।

বেস্টওয়ের এমডিসহ ১৭ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা সিআইডিরবেস্টওয়ের এমডিসহ ১৭ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা সিআইডির

দুদকের আবেদনে বলা হয়, মিজানুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী হাউজিং ব্যবসার আড়ালে প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ২০০ কোটি টাকা পাচার এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। প্লট বরাদ্দের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের প্লট বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। এমনকি গ্রাহকদের অর্থও ফেরত দেওয়া হয়নি।

আবেদনে আরও বলা হয়, মামলার আসামি মিজানুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে মামলার অনুসন্ধান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করা হয়। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, আর্থিক অনিয়ম ও অর্থপাচারের অভিযোগে চলতি বছরে মিজানুর রহমান, তানিয়া সুলতানা তানভী ও প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মো. মোমেনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। এরই অংশ হিসেবে এবার তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

অর্থ পাচারঢাকা বিভাগচেয়ারম্যাননিষেধাজ্ঞা
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