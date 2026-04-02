Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় হোটেলের দেয়াল ধসে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

দেবিদ্বার প্রতিনিধি কুমিল্লা প্রতিনিধি
খাবার হোটেলের দেয়াল ধসে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় একটি খাবার হোটেলের দেয়াল ধসে আব্দুস সামাদ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহতসহ আরও অনেকে আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বাগুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন বাগুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুস সামাদ দেবিদ্বার উপজেলার শাকতলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় ওই হোটেলের মালিক মিজানুর রহমানের শ্বশুর বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো সকালেই জামাতার হোটেলে যান আব্দুস সামাদ। ঘটনার সময় তিনি হোটেলের ক্যাশ টেবিলে বসা ছিলেন। এ সময় হঠাৎ হোটেলের একটি পুরোনো দেয়াল ভেঙে তাঁর ওপর ধসে পড়ে। এতে ইট-পাথরের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পরপরই আশপাশের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার কাজে নামেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে তাদের পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়দের সহায়তায় নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হোটেল ভবনটির কাঠামো ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ, যা দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

চান্দিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বল দেয়াল ধসে পড়ার কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিষয়:

কুমিল্লামৃত্যুকুমিল্লা সদরচান্দিনাবৃদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ