কুমিল্লায় হোটেলের দেয়াল ধসে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় একটি খাবার হোটেলের দেয়াল ধসে আব্দুস সামাদ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহতসহ আরও অনেকে আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বাগুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন বাগুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুস সামাদ দেবিদ্বার উপজেলার শাকতলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় ওই হোটেলের মালিক মিজানুর রহমানের শ্বশুর বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো সকালেই জামাতার হোটেলে যান আব্দুস সামাদ। ঘটনার সময় তিনি হোটেলের ক্যাশ টেবিলে বসা ছিলেন। এ সময় হঠাৎ হোটেলের একটি পুরোনো দেয়াল ভেঙে তাঁর ওপর ধসে পড়ে। এতে ইট-পাথরের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পরপরই আশপাশের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার কাজে নামেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে তাদের পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়দের সহায়তায় নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হোটেল ভবনটির কাঠামো ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ, যা দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
চান্দিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বল দেয়াল ধসে পড়ার কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।৭ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।১২ মিনিট আগে
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউলশিল্পী আবুল সরকারের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। শুনানি শেষে গতকাল রোববার বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই জামিন দেন।২১ মিনিট আগে
বিপুলসংখ্যক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আগামী জুন-জুলাই মাসে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যেই গত ৩১ মার্চ তফসিল ঘোষণার লক্ষ্যে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, ৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার আছে।৩৮ মিনিট আগে