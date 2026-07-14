Ajker Patrika
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কুমিল্লা

কুমিল্লায় ব্যাংক কর্মকর্তা হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় ব্যাংক কর্মকর্তা হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি
উত্তরা ব্যাংক কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম হত্যায় খুনিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে মানববন্ধন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুমিল্লা প্রেসক্লাবের সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরা ব্যাংক কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কুমিল্লায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুমিল্লা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি হয়। ব্যাংকার্স ফোরাম, কুমিল্লা এবং উত্তরা ব্যাংক শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ), কুমিল্লা অঞ্চল এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার পথে একজন ব্যাংক কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ ধরনের ঘটনায় শুধু একটি পরিবার নয়, গোটা ব্যাংকিং খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে আরিফুল হত্যার প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন উত্তরা ব্যাংক কুমিল্লা জোনের আঞ্চলিক প্রধান এম এম আব্দুস সামাদ, কুমিল্লা শাখার ব্যবস্থাপক আবুল খায়ের, উত্তরা ব্যাংক সিবিএ কুমিল্লা অঞ্চলের সভাপতি মো. জাকির হোসেন, সিবিএ নেতা মো. ফয়সাল আবেদীন ভূঁইয়া প্রমুখ। এ ছাড়া জেলার প্রায় ২০টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, সিবিএ নেতারা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করেন।

আরিফুল ইসলাম উত্তরা ব্যাংক পিএলসির প্রিন্সিপাল অফিসার ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর শাখায় কর্মরত ছিলেন। ৬ জুলাই সন্ধ্যায় গোপীনাথপুরে অফিসের কার্যক্রম শেষ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। অভিযোগ উঠেছে, সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে গোপীনাথপুর হাসপাতালের সামনে পৌঁছালে মাদকাসক্ত ও কথিত মাদক কারবারি আলী নামের এক ব্যক্তি আরিফুল ইসলামকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি মারা যান।

বিষয়:

কুমিল্লাহত্যাকাণ্ডগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমানববন্ধনব্যাংক
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