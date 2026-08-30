লালমাই পাহাড়ে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ১

কুমিল্লার লালমাই পাহাড় এলাকায় দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. সাকিব (২০) নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা। অন্য অভিযুক্তদের আটকে জেলা পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে।
গতকাল শনিবার রাতে কুমিল্লার কোটবাড়ি এলাকার লালমাই পাহাড়ের সাদ্ধের মুড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
জানা যায়, ওই কিশোরীর সঙ্গে সিয়াম নামে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গতকাল বিকেলে সিয়াম কিশোরীকে নিয়ে কুমিল্লার ধর্মসাগর পাড় এলাকায় ঘুরতে আসেন। পরে তাকে লালমাই পাহাড়ের চূড়ার একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যান তিনি। সেখানে আগে থেকেই কয়েকজন যুবক অবস্থান করছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, কিশোরীকে সেখানে আটকে রেখে কয়েকজন যুবক তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালান। রাত পেরিয়ে ভোরে মেয়েটিকে নিয়ে তাঁরা ওই এলাকা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের গতিবিধি স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। স্থানীয়রা তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিশোরী ঘটনার কথা জানান। এ সময় কয়েকজন পালিয়ে গেলেও সাকিবকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
কিশোরী চান্দিনা উপজেলার বাসিন্দা। আটক সাকিব একই উপজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের শহীদ মিয়ার ছেলে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। ভুক্তভোগী মেয়েটিকে আগামীকাল সকালে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।’
মো. আনিসুজ্জামান আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের আটকের জন্য জেলা পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে। এ ঘটনায় কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
যশোরে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিলের অভিযোগে সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্যসহ ১১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আজ রোববার মামলাটি দায়ের করেন শহরের পুরাতন কসবা পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক শফিকুল ইসলাম।৭ মিনিট আগে
নওগাঁর আত্রাইয়ে বসতঘর থেকে সাথী (২২) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার শাহাগোলা ইউনিয়নের বড়-রসুলপুর জেলেপাড়া গ্রাম থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাথী ওই গ্রামের প্রবাসী প্রেম কুমারের স্ত্রী।৮ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ৩ জনই জরুরি বিভাগে ভর্তি আছেন। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় আইফোন কেনার জন্য নিজের দেড় বছরের শিশুপুত্রকে এক লাখ টাকায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে এক কাঠমিস্ত্রি বাবার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।১৯ মিনিট আগে