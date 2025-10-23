Ajker Patrika
কুমিল্লায় গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ বন্ধু নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি
রিজওয়ান আহমেদ শামিম ও নাজমুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
রিজওয়ান আহমেদ শামিম ও নাজমুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার দেবিদ্বারে নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু মারা গেছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের খাদঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নের মুরাদপুর গ্রামের রিজওয়ান আহমেদ শামিম (১৮) এবং কাদের প্রধানের ছেলে নাজমুল হোসেন (২৩)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শামিম বিকেলে নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁর বন্ধু নাজমুলকে সঙ্গে করে শহর ও আশপাশের এলাকা ঘুরতে বের হন। রাতের দিকে দাউদকান্দি উপজেলার নতুন বাজারে চা খাওয়ার পর বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেবিদ্বার উপজেলার খাদঘর এলাকায় অজ্ঞাতনামা গাড়ি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তাঁরা। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মুরাদপুরের বাসিন্দা এরশাদুল হক জানান, নতুন মোটরসাইকেল কেনার আনন্দে ওরা সারা দিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কে ভাবতে পারত, সেই আনন্দ তাঁদের জন্য শেষ যাত্রা হয়ে দাঁড়াবে।

ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তিদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘাতক গাড়ি ও চালককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

