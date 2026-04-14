Ajker Patrika
কুমিল্লা

দাউদকান্দিতে চালবোঝাই ট্রাক খাদে, ধান কাটার ৭ শ্রমিক নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ১৫
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার হাসানপুর এলাকায় চালবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে সাতজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। নিহত ও আহত ব্যক্তিরা সবাই ধান কাটার শ্রমিক।

সোমবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার হাসানপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, দিনাজপুর থেকে নোয়াখালীগামী চালবোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এ সময় ট্রাকের ওপর থাকা শ্রমিকেরা নিচে চাপা পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত হন এবং পাঁচজন আহত হন।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে এবং আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তিরা হলেন আবজাল হোসেন (৩৫), সোহরাব হোসেন (৪০), আবু সালেক (৪২), সুমন মিয়া (২১), বিষু মিয়া (৩৪), আবু হোসেন (২৯) ও আবদুর রশিদ (৫৮)। তাঁদের সবার বাড়ি দিনাজপুর জেলায়।

আহত ব্যক্তিরা হলেন আমির আলী (৪৫), তরিকুল ইসলাম (৫০), জালাল হোসেন (৩৭), মো. আমিনুল ইসলাম (৩৮) ও জাহাঙ্গীর আলম (৪০)।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

