কুমিল্লায় হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের শিশু ওয়ার্ডে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হামের উপসর্গ নিয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি কুমিল্লায় নতুন করে এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে জনমনে। মারা যাওয়া শিশু মো. হোসাইন (১০ মাস) কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাসিন্দা। ১৪ এপ্রিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ এপ্রিল রাতে তার মৃত্যু হয়। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকালে জেলা ডেপুটি সিভিল সার্জন রেজা সারোয়ার আকবর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫০ জনকে সন্দেহভাজন হাম রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। একই সময়ে ১৫ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২২ জন।

চলতি বছরের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত জেলার সামগ্রিক চিত্রে দেখা যায়, মোট ৭৫৭ জনকে সন্দেহভাজন হাম রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ২৮ জনের হাম সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। একই সময়ে হাম সন্দেহে মোট পাঁচ শিশুর মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া এ সময়ের মধ্যে ৪২১ রোগীকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে ৩১০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। অন্যরা এখনো চিকিৎসাধীন।

কুমিল্লাশিশু মৃত্যুমুরাদনগরচট্টগ্রাম বিভাগউপসর্গজেলার খবরহাম
লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

ডিজেল ও বিদ্যুতের এই সংকটকালে সোলেমানের ‘সূর্য-সেচ’ই সমাধান

ডিজেল ও বিদ্যুতের এই সংকটকালে সোলেমানের ‘সূর্য-সেচ’ই সমাধান

কুমিল্লায় হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

কুমিল্লায় হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

জীবননগরে ঘুমন্ত নারীকে কুপিয়ে জখম, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

জীবননগরে ঘুমন্ত নারীকে কুপিয়ে জখম, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

মাদক সেবন ও কারবারে জড়িত দুজনকে কারাদণ্ড

মাদক সেবন ও কারবারে জড়িত দুজনকে কারাদণ্ড