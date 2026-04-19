কুমিল্লায় হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

হামের উপসর্গ নিয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি কুমিল্লায় নতুন করে এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে জনমনে। মারা যাওয়া শিশু মো. হোসাইন (১০ মাস) কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাসিন্দা। ১৪ এপ্রিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ এপ্রিল রাতে তার মৃত্যু হয়। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকালে জেলা ডেপুটি সিভিল সার্জন রেজা সারোয়ার আকবর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫০ জনকে সন্দেহভাজন হাম রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। একই সময়ে ১৫ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২২ জন।
চলতি বছরের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত জেলার সামগ্রিক চিত্রে দেখা যায়, মোট ৭৫৭ জনকে সন্দেহভাজন হাম রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ২৮ জনের হাম সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। একই সময়ে হাম সন্দেহে মোট পাঁচ শিশুর মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে।
এ ছাড়া এ সময়ের মধ্যে ৪২১ রোগীকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে ৩১০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। অন্যরা এখনো চিকিৎসাধীন।
