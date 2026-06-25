কুমিল্লায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে স্কুলছাত্র গুলিবিদ্ধ, ঢাকায় প্রেরণ

কুমিল্লা নগরীর কাটাবিল এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনায় ইথান আহমেদ (১২) নামের ষষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দুপুরে কাটাবিল রফিক উদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে। আহত ইথান ওই বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকায় মাদক কারবার ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। গতকাল বুধবার রাত থেকে সেই বিরোধ সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় কয়েক দফা পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
এর ধারাবাহিকতায় আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুলের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। তাঁরা এলাকায় মাদক কারবার বন্ধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। অভিযোগ রয়েছে, মানববন্ধন শেষে দুপুরে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি সেখানে হামলা চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষের সময় স্কুলের টিফিন বিরতিতে বাইরে বের হওয়া শিক্ষার্থী ইথান গুলিবিদ্ধ হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কুমেক হাসপাতালে নিয়ে যান।
ইথানের মা সোনিয়া আক্তার বলেন, ‘আমার ছেলে স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। টিফিনের সময় বাইরে বের হলে তার পিঠে গুলি লাগে। পরে তাকে কুমিল্লা মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আমি আমার সন্তানের সুস্থতা চাই।’
ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা টহল জোরদার করেছেন। পাশাপাশি জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানা গেছে।
কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, মাদক ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আহত শিক্ষার্থীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
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