বর্ষাকালে গোমতী নদীতে পানি উঠলে আমরা আতঙ্কে থাকি: হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘গোমতীর তীরে গড়ে উঠেছে আমাদের দেবিদ্বার। এই গোমতীর ওপর নির্ভর করে আমাদের জীবন-জীবিকা। প্রতিবছর বর্ষাকালে গোমতী নদীতে যখন পানি বাড়ে, তখন আমরা একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকি। আমাদের শঙ্কা তৈরি হয়। ২০২৪ সালে বন্যায় আমাদের এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। এই বন্যা থেকে আমাদের জীবন-জীবিকা বাঁচানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে এই বেড়িবাঁধগুলো। এই নদী ও বেড়িবাঁধগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সবার দায়িত্ব।’

শনিবার (১৮ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার হামলাবাড়ী এলাকায় ‘গোমতী নদীর বাম বাঁধের ৩০০ মিটার বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ’ কাজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের নদীর বাঁধগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। বিশেষ করে গোমতীর পাড় ঘেঁষে অনেক ব্রিকফিল্ড রয়েছে। গোমতীর মাটির ওপর নির্ভর করে ব্রিকফিল্ডের কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং উপজেলা প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অসহযোগিতার কারণে আমাদের এই গোমতীর বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে চেষ্টা চালিয়েছি অবৈধভাবে যেন মাটি কাটা বন্ধ হয়। আমরা শতভাগ বন্ধ করতে না পারলেও আগের চেয়ে অনেকটা কমে এসেছে। এখনো অভিযোগ আসে চরবাকর, লক্ষ্মীপুর, বড়আলমপুর, শিবনগর—এ জায়গাগুলো থেকে মাটি কাটা হয়।’

হাসনাত আরও বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসন যদি শতভাগ আইনগত ব্যবস্থা নেয়, তাহলে আমি বিশ্বাস করি এই মাটি কাটা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব। রাজনৈতিকভাবে আপনাদের শতভাগ সহযোগিতা করা হবে। আমরা চাই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যেন আমাদের এই সামগ্রিক পরিবেশগত যে সম্পদ আছে, কোনোভাবে তা নষ্ট না হয়। এটি রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সবার দায়িত্ব।’

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা ও উপজেলা প্রশাসন দেবিদ্বারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রাকিবুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়সল উদ্দিনসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

