কুমিল্লায় পারিবারিক কলহ: স্বামী-স্ত্রীর বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় শাশুড়ির সঙ্গে স্ত্রী বকুলের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এই ঘটনায় হতাশ হয়ে বকুল হঠাৎ কীটনাশক পান করেন। পরে এই খবর জানতে পেরে এবং নিজের মায়ের প্রতি অভিমান করে স্বামী অপুও একইভাবে কীটনাশক পান করেন।
অপুর চাচাতো ভাই আবদুল কুদ্দুস ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে প্রথমে অপুর মায়ের সঙ্গে বকুলের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এরপর বকুল কীটনাশক পান করেন। তাঁকে নিয়ে বাসার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে অপুও অভিমান করে কীটনাশক পান করেন।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকেই কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তোফায়েল আহমেদ ভূঁইয়া এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, স্বজনেরা দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকেই কুমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় শাশুড়ির সঙ্গে স্ত্রী বকুলের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এই ঘটনায় হতাশ হয়ে বকুল হঠাৎ কীটনাশক পান করেন। পরে এই খবর জানতে পেরে এবং নিজের মায়ের প্রতি অভিমান করে স্বামী অপুও একইভাবে কীটনাশক পান করেন।
অপুর চাচাতো ভাই আবদুল কুদ্দুস ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে প্রথমে অপুর মায়ের সঙ্গে বকুলের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এরপর বকুল কীটনাশক পান করেন। তাঁকে নিয়ে বাসার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে অপুও অভিমান করে কীটনাশক পান করেন।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকেই কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তোফায়েল আহমেদ ভূঁইয়া এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, স্বজনেরা দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকেই কুমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।২৪ মিনিট আগে
ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।৪০ মিনিট আগে
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো...১ ঘণ্টা আগে
বাকৃবি সংবাদদাতা
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শনিবার সকালে বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান আয়োজকেরা। এর আগে তিনবার জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেও বাকৃবি ক্যাম্পাসে এটি প্রথম আয়োজন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএসপিএসটির সভাপতি ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া, বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির, অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান প্রামাণিক, অধ্যাপক ড. ওবায়েদুল ইসলামসহ আরও অনেকে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সম্মেলনের প্রথম দিনে জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই কৃষি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে দুই শতাধিক শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।
দ্বিতীয় দিনে ১০টি থিমেটিক বিষয়ে ১২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। এর মধ্যে ৬টি ওরাল সেশনে ৫৭টি এবং ৪টি পোস্টার সেশনে ৭০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। প্রতিটি সেশনের সেরা উপস্থাপককে সম্মাননা দেওয়া হবে।
বিএসপিএসটির সভাপতি অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এই বার্ষিক আয়োজন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারকদের একত্র করে প্ল্যান্ট সায়েন্সের সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনকে তুলে ধরে। আশা করি, এই সম্মেলন জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই কৃষি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং খাদ্যনিরাপত্তার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
বিএসপিএসটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া বলেন, ‘দেশের ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকদের এক প্ল্যাটফর্মে আনা এবং অভিজ্ঞতা-ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়াই এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করছি।’
আব্দুল বাসেত মিয়া জানান, সংগঠনে আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য, ফেলো সদস্য, সহযোগী সদস্যসহ মোট পাঁচ ধরনের সদস্যপদ রয়েছে।
অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির বলেন, করোনা মহামারির সময় ২০২১ সালে অনলাইনে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে কক্সবাজারে দ্বিতীয় এবং ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শনিবার সকালে বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান আয়োজকেরা। এর আগে তিনবার জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেও বাকৃবি ক্যাম্পাসে এটি প্রথম আয়োজন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএসপিএসটির সভাপতি ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া, বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির, অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান প্রামাণিক, অধ্যাপক ড. ওবায়েদুল ইসলামসহ আরও অনেকে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সম্মেলনের প্রথম দিনে জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই কৃষি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে দুই শতাধিক শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।
দ্বিতীয় দিনে ১০টি থিমেটিক বিষয়ে ১২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। এর মধ্যে ৬টি ওরাল সেশনে ৫৭টি এবং ৪টি পোস্টার সেশনে ৭০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। প্রতিটি সেশনের সেরা উপস্থাপককে সম্মাননা দেওয়া হবে।
বিএসপিএসটির সভাপতি অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এই বার্ষিক আয়োজন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারকদের একত্র করে প্ল্যান্ট সায়েন্সের সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনকে তুলে ধরে। আশা করি, এই সম্মেলন জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই কৃষি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং খাদ্যনিরাপত্তার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
বিএসপিএসটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া বলেন, ‘দেশের ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকদের এক প্ল্যাটফর্মে আনা এবং অভিজ্ঞতা-ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়াই এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করছি।’
আব্দুল বাসেত মিয়া জানান, সংগঠনে আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য, ফেলো সদস্য, সহযোগী সদস্যসহ মোট পাঁচ ধরনের সদস্যপদ রয়েছে।
অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির বলেন, করোনা মহামারির সময় ২০২১ সালে অনলাইনে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে কক্সবাজারে দ্বিতীয় এবং ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।২ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।৪০ মিনিট আগে
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো...১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।
আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়াগট্টি বাজারে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে আশপাশের কয়েকটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, ওই ইউনিয়নের নুরু মাতুব্বর ও জাহিদ মাতুব্বরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। দুজনই ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপির প্রাথমিক তালিকাভুক্ত প্রার্থী ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকুর সমর্থক।
তাঁরা সকাল ৭টার দিকে দেশীয় অস্ত্র ঢাল, সরকি ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় আরও কয়েক গ্রামের লোকজন এই সংঘর্ষে যোগ দেয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০০ জন আহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহত ব্যক্তিদের অনেকে বাড়িতে আটকা পড়েছেন এবং বেশ কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।
হাবেলি গট্টি গ্রামের সত্তরোর্ধ্ব বাসিন্দা আলেপ শেখ আহত হয়ে নিজ বাড়িতে আটকা রয়েছেন। তিনি নুরু মাতুব্বর গ্রুপের সমর্থক। বেলা সাড়ে ১১টায় কবির হোসেন নামে তাঁর এক স্বজন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, সকালে বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পায়ে একাধিক কোপ দেওয়া হয়েছে। বাড়ি থেকে উদ্ধারও করা যাচ্ছে না।’
এদিকে জাহিদ মাতুব্বর গ্রুপের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের নেতৃত্বে বালিয়া বাজার-সংলগ্ন ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির পাঁচটি গরু লুট করে নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।
ওসির দায়িত্বে থাকা সালথা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মারুফ হাসান বলেন, ‘পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত জানাতে পারব।’
ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।
আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়াগট্টি বাজারে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে আশপাশের কয়েকটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, ওই ইউনিয়নের নুরু মাতুব্বর ও জাহিদ মাতুব্বরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। দুজনই ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপির প্রাথমিক তালিকাভুক্ত প্রার্থী ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকুর সমর্থক।
তাঁরা সকাল ৭টার দিকে দেশীয় অস্ত্র ঢাল, সরকি ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় আরও কয়েক গ্রামের লোকজন এই সংঘর্ষে যোগ দেয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০০ জন আহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহত ব্যক্তিদের অনেকে বাড়িতে আটকা পড়েছেন এবং বেশ কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।
হাবেলি গট্টি গ্রামের সত্তরোর্ধ্ব বাসিন্দা আলেপ শেখ আহত হয়ে নিজ বাড়িতে আটকা রয়েছেন। তিনি নুরু মাতুব্বর গ্রুপের সমর্থক। বেলা সাড়ে ১১টায় কবির হোসেন নামে তাঁর এক স্বজন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, সকালে বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পায়ে একাধিক কোপ দেওয়া হয়েছে। বাড়ি থেকে উদ্ধারও করা যাচ্ছে না।’
এদিকে জাহিদ মাতুব্বর গ্রুপের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের নেতৃত্বে বালিয়া বাজার-সংলগ্ন ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির পাঁচটি গরু লুট করে নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।
ওসির দায়িত্বে থাকা সালথা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মারুফ হাসান বলেন, ‘পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত জানাতে পারব।’
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।২৪ মিনিট আগে
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো...১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে। এ ছাড়া ছাত্রজীবনে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামে রাজ্জাক জুট মিলের নিজ কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে আবুল বাসার খান বলেন, ‘আমি ফরিদপুর-১ আসনের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে চাই। এ ছাড়া এলাকার উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করে মানুষের জন্য কর্মসংস্থানে আমি নির্বাচন করতে মনস্থির করেছি।’
আবুল বাসার বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে প্রথম আমার এলাকার মাদক নির্মূল করব। পাশাপাশি এলাকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম জিরো টলারেন্সে থাকবে। বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আমার অর্থনৈতিক অবস্থান অনেকটা ভালো। তাই মানুষের হক মেরে খাওয়ার মনমানসিকতা আমার নাই বা লাগবেও না। বরাবর আমি মানুষকে সহযোগিতা করে আসছি, ভবিষ্যতেও করব।’
এ সময় ফরিদপুর প্রেসক্লাব এবং মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, ফরিদপুর-১ আসন থেকে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র থেকে প্রায় ১০ জন নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ঢাকা জেলা জামায়াতের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ড. ইলিয়াস মোল্যা গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই আসনে এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি দলটি। দলীয় মনোনয়ন পেতে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলাম, বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছেন।
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে। এ ছাড়া ছাত্রজীবনে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামে রাজ্জাক জুট মিলের নিজ কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে আবুল বাসার খান বলেন, ‘আমি ফরিদপুর-১ আসনের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে চাই। এ ছাড়া এলাকার উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করে মানুষের জন্য কর্মসংস্থানে আমি নির্বাচন করতে মনস্থির করেছি।’
আবুল বাসার বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে প্রথম আমার এলাকার মাদক নির্মূল করব। পাশাপাশি এলাকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম জিরো টলারেন্সে থাকবে। বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আমার অর্থনৈতিক অবস্থান অনেকটা ভালো। তাই মানুষের হক মেরে খাওয়ার মনমানসিকতা আমার নাই বা লাগবেও না। বরাবর আমি মানুষকে সহযোগিতা করে আসছি, ভবিষ্যতেও করব।’
এ সময় ফরিদপুর প্রেসক্লাব এবং মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, ফরিদপুর-১ আসন থেকে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র থেকে প্রায় ১০ জন নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ঢাকা জেলা জামায়াতের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ড. ইলিয়াস মোল্যা গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই আসনে এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি দলটি। দলীয় মনোনয়ন পেতে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলাম, বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছেন।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।২৪ মিনিট আগে
ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।৪০ মিনিট আগে
শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো...১ ঘণ্টা আগে
রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর)
শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো আলুর দাম ১০০ টাকায় ৪-৫ কেজি।
এদিকে নতুন পেঁয়াজ বাজারে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হলেও পুরোনো পেঁয়াজের কেজি ১২০ টাকা। বিক্রেতারা দায় চাপাচ্ছেন বেশি দামে ক্রয় করার ওপর। অন্যদিকে ক্রেতারা বলছেন, পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং না থাকায় ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো দাম হাঁকাচ্ছেন। উপজেলা প্রশাসন বলছে, বাজার মনিটরিং বাড়ানো হবে।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বামন্দী বাজারে দেখা গেছে, নতুন পেঁয়াজ বিক্রয় হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি। পুরোনো পেঁয়াজ ১২০ টাকা কেজি এবং রসুনের কেজি ৭০ টাকা। নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি এবং পুরোনো আলু ১০০ টাকায় ৪-৫ কেজি। প্রতিটি সবজির দামও বেশি। ব্যবসায়ী ও বাজার করতে আসা বিভিন্ন ক্রেতার সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।
বাজার করতে আসা লিটন আহমেদ বলেন, ‘বাজারে পুরোনো পেঁয়াজের কেজি ১২০ টাকা। আর নতুন পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি। নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি। আর পুরোনো আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি পাওয়া যায়। রসুন ৭০ টাকা কেজি। এ ছাড়াও বেড়েছে সবজির দাম। বাজার করে শান্তি মিলছে না কারও।’
বাজার করতে আসা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। প্রতিদিন খেটে যা আয় করি, তা ফুরিয়ে যায় খাবার কিনতেই। কিছু টাকা জমিয়ে রাখব, তার কোনো উপায় নেই। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। বাজার করতে গিয়ে শান্তি পাচ্ছি না।’
বাজার করতে আসা আকাশ হোসেন বলেন, ‘দিন যত যাচ্ছে, আয়ের সঙ্গে বাজারের হিসাব মেলানো তত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আয়ের চেয়ে যদি ব্যয় বেশি হয়ে যায়, তাহলে পরিবারের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়া কঠিন। বাজার নিয়ে কোনো সিন্ডিকেট কাজ করছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার।’
বামন্দী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী তমছের আলী বলেন, প্রতি কেজি বেগুন ৬০ টাকা, ফুলকপির পিস ৬০ টাকা, শসা ৮০ টাকা কেজি, টমেটো ১০০ টাকা, মুলা ৪০, করলা ৭০ থেকে ৮০ টাকা, বরবটি ১০০ এবং গাজর ৮০ টাকা কেজি।
বামন্দী বাজারের ব্যবসায়ী রাজু আহমেদ বলেন, ‘আমাদের বেশি দামে কিনতে হয়েছে। তাই বেশি দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে।’
গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, ‘গাংনী উপজেলায় সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অনেক সবজি ঢাকা যাচ্ছে। ঢাকায় সবজির চাহিদা বেশি থাকার কারণে আমাদের এখানে এর প্রভাব পড়ছে। বাজারে নতুন আলু প্রথম উঠেছে, তাই দাম বেশি। আশা করছি, আস্তে আস্তে দাম কমবে।’
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাজার মনিটরিং করা হবে। কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। দ্রব্যমূল্যের দাম অতিরিক্ত নিলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য বাজারের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা চাই।’
শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো আলুর দাম ১০০ টাকায় ৪-৫ কেজি।
এদিকে নতুন পেঁয়াজ বাজারে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হলেও পুরোনো পেঁয়াজের কেজি ১২০ টাকা। বিক্রেতারা দায় চাপাচ্ছেন বেশি দামে ক্রয় করার ওপর। অন্যদিকে ক্রেতারা বলছেন, পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং না থাকায় ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো দাম হাঁকাচ্ছেন। উপজেলা প্রশাসন বলছে, বাজার মনিটরিং বাড়ানো হবে।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বামন্দী বাজারে দেখা গেছে, নতুন পেঁয়াজ বিক্রয় হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি। পুরোনো পেঁয়াজ ১২০ টাকা কেজি এবং রসুনের কেজি ৭০ টাকা। নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি এবং পুরোনো আলু ১০০ টাকায় ৪-৫ কেজি। প্রতিটি সবজির দামও বেশি। ব্যবসায়ী ও বাজার করতে আসা বিভিন্ন ক্রেতার সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।
বাজার করতে আসা লিটন আহমেদ বলেন, ‘বাজারে পুরোনো পেঁয়াজের কেজি ১২০ টাকা। আর নতুন পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি। নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি। আর পুরোনো আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি পাওয়া যায়। রসুন ৭০ টাকা কেজি। এ ছাড়াও বেড়েছে সবজির দাম। বাজার করে শান্তি মিলছে না কারও।’
বাজার করতে আসা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। প্রতিদিন খেটে যা আয় করি, তা ফুরিয়ে যায় খাবার কিনতেই। কিছু টাকা জমিয়ে রাখব, তার কোনো উপায় নেই। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। বাজার করতে গিয়ে শান্তি পাচ্ছি না।’
বাজার করতে আসা আকাশ হোসেন বলেন, ‘দিন যত যাচ্ছে, আয়ের সঙ্গে বাজারের হিসাব মেলানো তত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আয়ের চেয়ে যদি ব্যয় বেশি হয়ে যায়, তাহলে পরিবারের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়া কঠিন। বাজার নিয়ে কোনো সিন্ডিকেট কাজ করছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার।’
বামন্দী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী তমছের আলী বলেন, প্রতি কেজি বেগুন ৬০ টাকা, ফুলকপির পিস ৬০ টাকা, শসা ৮০ টাকা কেজি, টমেটো ১০০ টাকা, মুলা ৪০, করলা ৭০ থেকে ৮০ টাকা, বরবটি ১০০ এবং গাজর ৮০ টাকা কেজি।
বামন্দী বাজারের ব্যবসায়ী রাজু আহমেদ বলেন, ‘আমাদের বেশি দামে কিনতে হয়েছে। তাই বেশি দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে।’
গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, ‘গাংনী উপজেলায় সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অনেক সবজি ঢাকা যাচ্ছে। ঢাকায় সবজির চাহিদা বেশি থাকার কারণে আমাদের এখানে এর প্রভাব পড়ছে। বাজারে নতুন আলু প্রথম উঠেছে, তাই দাম বেশি। আশা করছি, আস্তে আস্তে দাম কমবে।’
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাজার মনিটরিং করা হবে। কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। দ্রব্যমূল্যের দাম অতিরিক্ত নিলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য বাজারের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা চাই।’
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।২৪ মিনিট আগে
ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।৪০ মিনিট আগে
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে