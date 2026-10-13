Ajker Patrika
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কুমিল্লা

বেকারির বিস্কুট-মিষ্টিতে কাপড়ের রং, জরিমানা ৪০ হাজার

কুমিল্লা প্রতিনিধি
বেকারির বিস্কুট-মিষ্টিতে কাপড়ের রং, জরিমানা ৪০ হাজার
বেকারি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা নগরীর আদর্শ সদর উপজেলার চাপাপুর এলাকায় একটি বেকারিতে শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত রং দিয়ে খাদ্যপণ্য তৈরি এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের প্যাকেট নকল করে পাউরুটি বাজারজাত করার অভিযোগে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে ‘শেফা ব্রেড অ্যান্ড বেকারি’ নামের প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এ জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. কাউছার মিয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি কেক, বিস্কুট, পাউরুটি, লাড্ডু ও মিষ্টি সিঙ্গাড়াসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরিতে কাপড়ের রং বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাই ব্যবহার করছিল। এ ছাড়া ‘অলটাইম’ ব্র্যান্ডের মিল্ক ব্রেডের প্যাকেটের আদলে নকল প্যাকেটে পাউরুটি বাজারজাত করা হচ্ছিল। বেকারির খাদ্যপণ্য তৈরির পরিবেশও ছিল অস্বাস্থ্যকর।

সহকারী পরিচালক মো. কাউছার মিয়া জানান, অভিযানে এসব অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয়েছে। পরে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে বেকারির মালিকের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়। বেকারি মালিক সমিতির জিম্মায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করতে সতর্ক করা হয়েছে।

মো. কাউছার মিয়া বলেন, জনস্বার্থে খাদ্যপণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগভোক্তা অধিকারজরিমানা
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