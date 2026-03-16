কুমিল্লায় মিক্সার ট্রাকের ধাক্কায় আহত আনসার সদস্যের মৃত্যু

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় মিক্সার ট্রাকের ধাক্কায় আহত আনসার সদস্য শাহ আলম ভূঁইয়া (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল রোববার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। গতকাল রাতে বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত শাহ আলম উপজেলার পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ শ্যামপুর গ্রামের মৃত শব্দর আলী ভূঁইয়ার ছেলে।
জানা গেছে, গত শনিবার বিকেলে দায়িত্ব শেষ করে বুড়িচং থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শাহ আলম। বুড়িচং মধ্যবাজার এলাকায় এলে বুড়িচং-মীরপুর মেজর এম এ গণি সড়কে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের একটি মিক্সার ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
বুড়িচং থানার ওসি লুৎফুর রহমান বলেন, আহত আনসার সদস্য শাহ আলম হাসপাতালে মারা গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী শারমিন জাহান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদসহ (জাকসু) বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন।১ ঘণ্টা আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আকস্মিক ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও বিভিন্ন স্থাপনা। তীব্র দমকা হাওয়ায় অসংখ্য কাঁচা ও আধা পাকা ঘরের টিনের চালা উড়ে গেছে, উপড়ে পড়েছে বড় বড় গাছ।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ৯৫ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার চালিতাডাঙ্গা বাজারের পুরাতন গুদামের পেছনের জঙ্গল থেকে চালের বস্তাগুলো উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে মুরগিবাহী গাড়ি থেকে দুই শতাধিক মুরগি ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠার পর মো. শাকিল ফারহান মিয়া নামে এক নেতাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদল।২ ঘণ্টা আগে