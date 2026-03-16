Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় মিক্সার ট্রাকের ধাক্কায় আহত আনসার সদস্যের মৃত্যু

কুমিল্লা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় মিক্সার ট্রাকের ধাক্কায় আহত আনসার সদস্য শাহ আলম ভূঁইয়া (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল রোববার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। গতকাল রাতে বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত শাহ আলম উপজেলার পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ শ্যামপুর গ্রামের মৃত শব্দর আলী ভূঁইয়ার ছেলে।

জানা গেছে, গত শনিবার বিকেলে দায়িত্ব শেষ করে বুড়িচং থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শাহ আলম। বুড়িচং মধ্যবাজার এলাকায় এলে বুড়িচং-মীরপুর মেজর এম এ গণি সড়কে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের একটি মিক্সার ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বুড়িচং থানার ওসি লুৎফুর রহমান বলেন, আহত আনসার সদস্য শাহ আলম হাসপাতালে মারা গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ট্রাক চাপাকুমিল্লামৃত্যুআনসারআহত
ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে 'মব' সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

