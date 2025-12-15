Ajker Patrika

মেঘনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৫

মেঘনা প্রতিনিধি 
সংঘর্ষে আহতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাধানগর গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার চলে যাওয়ায় একটি জমি দীর্ঘদিন ধরে পতিত অবস্থায় ছিল। ওই জমিতে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়ার সমর্থক জসিম মিয়া মাটি ভরাট করে ঘর তুলতে গেলে রাধানগর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম মিয়া বাধা দেন। এ সময় জসিম মিয়ার ছেলে রাতুলকে মারধর করা হয়। ঘটনার বিচার চাইতে গেলে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়াকে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। সংঘর্ষে আহত জামাল মিয়া, রাতুল, তাসলিমা, শহিদ, জসিমসহ পাঁচজনকে মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের সবাইকে রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত তাসলিমা আক্তার বলেন, ‘পরিত্যক্ত জমিতে ঘর তুলতে গেলে আওয়ামী লীগ নেতা বাধা দেন এবং এক শিশুকে মারধর করা হয়। পরে বিচার চাইতে গেলে আমার স্বামী শহিদ মিয়াকে কুপিয়ে আহত করা হয়।’

মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুমিল্লাজমিবিএনপিসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগদখলমেঘনাআওয়ামী লীগ
