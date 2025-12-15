Ajker Patrika

জীবননগরে ট্রলির ধাক্কায় শিশু নিহত

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় পাওয়ার টিলারের ধাক্কায় সামিয়া আক্তার (৫) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের মাঝপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সামিয়া আক্তার মাধবপুর গ্রামের মো. শাহজান আলীর কন্যা।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু সামিয়া নিজ বাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গানিহতখুলনা বিভাগজীবননগরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আজকের রাশিফল: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠকানোর চেষ্টা করবে, সঙ্গী ঘরের কাজ করিয়ে নেবে

হাদির জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায়, সিঙ্গাপুরে যাত্রা দুপুরে

সিঙ্গাপুর যাত্রার আগে হাদির শারীরিক অবস্থা নিয়ে যা জানাল মেডিকেল বোর্ড

ইডেনের সেই ছাত্রীকে বিয়ের ছয় মাস পর নোবেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জশিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘মেডিকেলে চান্স না পেয়ে’ ৩৩ হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের তারে শুয়ে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, দাবি স্বজনদের

‘মেডিকেলে চান্স না পেয়ে’ ৩৩ কেভি বিদ্যুতের তারে শুয়ে আত্মহত্যা

তাইওয়ানে যুদ্ধে জড়ালে চীনের কাছে হারতে পারে যুক্তরাষ্ট্র— পেন্টাগনের গোপন নথি ফাঁস

তাইওয়ানে যুদ্ধে জড়ালে চীনের কাছে হারতে পারে যুক্তরাষ্ট্র— নথি ফাঁস

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার