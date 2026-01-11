Ajker Patrika

বিজিবির অভিযান: বিপুল মাদক ও চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ১

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
বিজিবির অভিযানে জব্দ করা মাদক, আতশবাজি ও চোরাই পণ্য। ছবি: সংগৃহীত
বিজিবির অভিযানে জব্দ করা মাদক, আতশবাজি ও চোরাই পণ্য। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ও রেলস্টেশনে আলাদা অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও আতশবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের চোরাই পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় একজনকে আটক করা হয়েছে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় কুমিল্লা-১০ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, চোরাচালান প্রতিরোধ ও আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি) নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন সময় যৌথ টাস্কফোর্স কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সন্ধ্যায় সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুনের উপস্থিতিতে ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্টের নেতৃত্বে বিজিবি ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স দল কুমিল্লা সদর উপজেলার রসুলপুর রেলস্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে চট্টগ্রামগামী ‘চট্টলা এক্সপ্রেস’ ট্রেনে মালিকবিহীন অবস্থায় ২৩ লাখ ৮০ হাজার ৩০০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার আতশবাজি, ফুচকা সামগ্রী, বাসমতী চাল ও বিভিন্ন প্রসাধনী পণ্য জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আনন্দপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ডিমাতলী থেকে একজন আসামিসহ ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একই সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় আরও ৪৪ লাখ ৬২ হাজার ৮০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের অবৈধ চোরাচালানি মালামাল জব্দ করা হয়।

বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মালামালের মোট আনুমানিক মূল্য ৬৮ লাখ ৪২ হাজার ৩৮০ টাকা। উদ্ধারকৃত মালামাল বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আটক আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাসীমান্তঅভিযানরেলস্টেশনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

সম্পর্কিত

গোপালপুরে পানির ট্যাংকিতে পড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

গোপালপুরে পানির ট্যাংকিতে পড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চট্টগ্রামে পোর্ট কলোনিতে মোটরসাইকেলচালকের ছুরিকাহত মরদেহ, পুলিশ বলছে হামলা অন্য এলাকায়

চট্টগ্রামে পোর্ট কলোনিতে মোটরসাইকেলচালকের ছুরিকাহত মরদেহ, পুলিশ বলছে হামলা অন্য এলাকায়

ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বের হতেই ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ছিনতাইকারী

ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বের হতেই ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ছিনতাইকারী

বাগেরহাটে এনসিপির ১২ নেতার পদত্যাগ

বাগেরহাটে এনসিপির ১২ নেতার পদত্যাগ