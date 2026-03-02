Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর কদমতলীতে ট্রাকচাপায় কিশোর নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর কদমতলীর শনির আখড়া এলাকায় ট্রাকচাপায় শাহ আলম (১২) নামে এক কিশোর মারা গেছে। ওই এলাকার মানিব্যাগ তৈরি একটি কারখানার শ্রমিক ছিল শাহ আলম।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় শাহ আলমকে হাসপাতালে তার সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে আনার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে কারখানার মালিক জুবায়ের হোসেন জানান, শনির আখড়ার জাপানি বাজার এলাকায় তাঁর মানিব্যাগের কারখানায় শাহ আলম কাজ করত। রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে জাপানি বাজারের সামনের সড়ক পার হচ্ছিল সে। এ সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনার পর শাহ আলম মারা যায়।

তিনি আরও জানান, শাহ আলমের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার বরাগ গ্রামে। শনির আখড়া এলাকায় থাকত। রাতে কাজ শেষে কারখানা থেকে বের হয়ে বাসায় যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, শাহ আলমের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে কদমতলী থানা-পুলিশ।

