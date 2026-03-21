চার মাস জামাতে নামাজ পড়ে চৌদ্দগ্রামে ১৪ কিশোর পেলো বাইসাইকেল

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ঘোলপাশা ইউনিয়নের সলাকান্দি গাজী বাড়ি মসজিদে চার মাস নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায় করা ১৪ কিশোরকে ঈদের দিনে বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন গাজী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তাদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
জানা গেছে, গাজী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ আবদুল মতিনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে এলাকার কিশোর ও তরুণদের নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এ পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। চার মাস ধরে মসজিদের ইমামের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১৪ জন কিশোরকে বিজয়ী নির্বাচিত করা হয়। পরে ঈদের দিন তাদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।
স্থানীয় সচেতন মহল এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ডা. ইশতিয়াক মাহমুদ, জি এম জাহাঙ্গীর আলম বিজয়, সোলেমান মেম্বার, হাফিজুর রহমান, মিজানুর রহমান, নূরু মিয়া, মাওলানা আব্দুর সাত্তার, আব্দুর রাজ্জাক, শাকিল মাহমুদ এবং মসজিদের ইমাম ইমরান শরীফসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে ঈদের আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হয়েছে। থানার সামনে একটি ড্রাম ব্রিজ ভেঙে শতাধিক মানুষ নদীতে পড়ে গেছে। এর মধ্যে চার শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২১ মার্চ) বিকেলে দেওয়ানগঞ্জ থানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে
বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে বিটুলকে ধাওয়া করে উপস্থিত লোকজন গণপিটুনি দেয়। এই সময় দুই-একজন তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। পরে বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন বিটুল।৩৫ মিনিট আগে
দক্ষিণ চট্টগ্রামের একমাত্র সরকারি শিশু পরিবার (বালক) ঘুরে দেখা যায়, ১০০ শয্যার এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে রয়েছে ৪৭ জন এতিম শিশু। তাদের মধ্যে অনেকেই ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গেলেও ১৮ জন শিক্ষার্থী নিবাসেই ঈদ উদ্যাপন করছে।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালে বাসদ নেত্রী মনীষা চক্রবর্তীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ‘মানবতার ঈদ উৎসব’। প্রতিবছরের মতো এবারও ঈদের দিন এ কর্মসূচি তিনি শুরু করেন নগরের ফকির বাড়ি সড়কে বাসদ কার্যালয়ে।১ ঘণ্টা আগে