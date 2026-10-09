স্কুলছাত্রী তাজমিন হত্যা: অটোরিকশাচালক চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার

কুমিল্লার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুল তাজমিন (১৫) হত্যা মামলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম নগরী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
তাজমিনকে বহনকারী অটোরিকশাটির চালক সুমন ঘটনার পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। এদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর খালা শাশুড়ি ও বোনজামাইকে আটক করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার দুপুরে কুমিল্লার পুলিশ সুপার (এসপি) আনিসুজ্জামান সুমনের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম নগরী থেকে সুমনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে নিয়ে পুলিশ কুমিল্লার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানানো হবে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুমনের বাড়ি কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার জয়নগর এলাকায়। তিনি রাতে পদুয়ার বাজার ও আশপাশের এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালাতেন। স্থায়ী বাড়ি না থাকায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তবে কিছুদিন আগে ঘর বিক্রি করে সেখান থেকে চলে যান বলে জানা গেছে।
পুলিশের ভাষ্য, সুমনের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই। তিনি মোবাইল ফোনও ব্যবহার করতেন না বলে তদন্তসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ফলে তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে পুলিশকে বেগ পেতে হয়। ঘটনার পর থেকে তাঁকে খুঁজতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছিল।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে লালমাই উপজেলার জগতপুর গ্রামের একটি ধানখেত থেকে জান্নাতুল তাজমিনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলের কাছ থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও একটি ভ্যানিটি ব্যাগ পাওয়া যায়। অটোরিকশাটি জব্দ করে এর সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। একপর্যায়ে চালক সুমনকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করা হয়।
নিহত তাজমিন যশোর সদর উপজেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামের আবদুল আলীমের মেয়ে। সে কুমিল্লা নগরীর ফরিদা বিদ্যায়তনের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার বাবা আবদুল আলীম একটি ওষুধ কোম্পানির কুমিল্লা অঞ্চলে কর্মরত। পরিবারের সদস্যরা নগরীর রেসকোর্স এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।
পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, চার দিন আগে বান্ধবীর বাসায় যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় তাজমিন। পরে তার কক্সবাজারে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে সে কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় নামে। পরে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় তাজমিনের বাবা আবদুল আলীম বাদী হয়ে লালমাই থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে ছেলের সঙ্গে বিরোধের জেরে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বৃদ্ধ দম্পতি অবশেষে নিজেদের বাড়িতে ফিরেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁরা বাড়িতে ফেরেন। পরে রাত ৮টার দিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান ওই বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি...৬ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একটি কার্যালয় ভাঙচুর করে মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার (৭ অক্টোবর) রাতে উপজেলার পৌর এলাকার মৌখাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ শুক্রবার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে বড়াইগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন কার্যালয়টির...৯ মিনিট আগে
এসআরবি-৪-এর অধিনায়ক জানান, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দালাল চক্রের কার্যক্রমের ওপর ছায়াতদন্ত করা হয়।১২ মিনিট আগে
রাজশাহী মহানগরীতে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের রাজপাড়া থানার বসুয়া উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আবুল কালাম। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা।১৬ মিনিট আগে