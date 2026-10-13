দাউদকান্দিতে গাড়িচাপায় স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হওয়ার সময় গাড়িচাপায় স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার হরিপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন দাউদকান্দি উপজেলার জিংলাতলী ইউনিয়নের গোডাউন পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা নজির মিয়া (৬৫) ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম (৫৫)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে হরিপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন নজির মিয়া ও জাহানারা বেগম। এ সময় দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাঁদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে দুজন গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে গৌরীপুরের দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রেমদাস রায় জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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