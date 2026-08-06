Ajker Patrika
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কুমিল্লা

সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২৬ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্যসহ আটক ৩

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২৬ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্যসহ আটক ৩
সীমান্তে বিজিবির পৃথক অভিযানে ২৬ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্যসহ আটক তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে প্রায় ২৬ লাখ ৮২ হাজার টাকার ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ির (বিওপি) টহল দল এ অভিযান চালায়। বিজিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলামের নির্দেশনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ও কসবা উপজেলার চণ্ডীদার, কর্নেলবাজার, মাদলা ও খাদলা এবং কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং ও আদর্শ সদর উপজেলার সালদানদী, শংকুচাইল, খারেরা ও বড়জ্বালা সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে ভারতীয় বাসমতি চাল, গরু, শ্যাম্পু, রেডবুল এনার্জি ড্রিংকস, রসুন, চকলেট, ক্লোপজি ক্রিম, অলিভ অয়েল, ইস্কাপ সিরাপ, গাঁজা, একটি ইজিবাইক ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। জব্দ করা পণ্যের আনুমানিক মূল্য ২৬ লাখ ৮১ হাজার ৭০০ টাকা।

এ ঘটনায় আটক তিনজনকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কুমিল্লার বুড়িচং থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অবৈধ প্রবেশ, নারী ও শিশু পাচার, মাদক এবং চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ অভিযান চালিয়ে চোরাচালানি পণ্য জব্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

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