Ajker Patrika
> সারা দেশ

বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন, অভিযুক্ত আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
নিহত ফরহাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
নিহত ফরহাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফরহাদ হোসেন (২০) নামে এক যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মণপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত বন্ধু মাহফুজ আলমকে (২০) আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

নিহত ফরহাদ হোসেন উপজেলার লক্ষ্মণপুর ইউনিয়নের বানঘর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। আর অভিযুক্ত মাহফুজ আলম সাইকচাইল গ্রামের রবিউল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ফরহাদ ও মাহফুজ একসঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সোমবার সন্ধ্যায় কাজ শেষে তারা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে লক্ষণপুর বাজারে আসেন। এ সময় ভাড়া দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়।

একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে মাহফুজ হাতে থাকা রড ফরহাদের বুকে ঢুকিয়ে দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা ফরহাদকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। খবর পেয়ে মনোহরগঞ্জ থানার পুলিশ রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় অভিযুক্ত মাহফুজকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে মনোহরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কুমিল্লাপুলিশহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগমনোহরগঞ্জজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত