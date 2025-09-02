বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন, অভিযুক্ত আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফরহাদ হোসেন (২০) নামে এক যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মণপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত বন্ধু মাহফুজ আলমকে (২০) আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।
নিহত ফরহাদ হোসেন উপজেলার লক্ষ্মণপুর ইউনিয়নের বানঘর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। আর অভিযুক্ত মাহফুজ আলম সাইকচাইল গ্রামের রবিউল হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ফরহাদ ও মাহফুজ একসঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সোমবার সন্ধ্যায় কাজ শেষে তারা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে লক্ষণপুর বাজারে আসেন। এ সময় ভাড়া দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়।
একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে মাহফুজ হাতে থাকা রড ফরহাদের বুকে ঢুকিয়ে দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা ফরহাদকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। খবর পেয়ে মনোহরগঞ্জ থানার পুলিশ রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় অভিযুক্ত মাহফুজকে আটক করা হয়।
এ বিষয়ে মনোহরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
