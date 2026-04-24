রেললাইনে বসে ধূমপান, ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

কুমিল্লায় রেললাইনে বসে ধূমপানের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সকালে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার শিমড়া-বানাশুয়া গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, ওই যুবকের মরদেহের পাশে গাঁজার পুঁটলি পাওয়া গেছে।
খবর পেয়ে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন থেকে রেলওয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ওই যুবক রেললাইনের ওপর বসে ধূমপান করছিলেন। এ সময় একটি ট্রেন কয়েকবার হুইসেল দিলেও তিনি সেখান থেকে সরে যাননি। একপর্যায়ে ট্রেনটি তাঁকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মরদেহের পাশে একটি পুঁটলিতে গাঁজা দেখতে পায়।
লাকসাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসীম উদ্দিন খন্দকার বলেন, ঘটনাটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) অবহিত করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে। হাতের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পরিচয় নিশ্চিতের পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
