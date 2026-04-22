Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় যুবক নিহত

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
মোঃ সামির। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মো. সামির নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজার অংশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সামির পৌর সদরের কিং শ্রীপুর গ্রামের মো. সাইফুল ইসলাম স্বপনের ছেলে।

জানা গেছে, মোটরসাইকেল চালিয়ে সামির মাদ্রাসা রোড দিয়ে ইউটার্ন করে বাড়ির পথের দিকে যেতে চান। একপর্যায়ে ঢাকাগামী দ্রুতগতিতে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের নিচে সামিরের মোটরসাইকেলটি ঢুকে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সামিরের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরই কাভার্ড ভ্যান নিয়ে চালক পালিয়ে যান।

নিহত যুবকের দাদু চৌদ্দগ্রাম পৌর বিএনপির সভাপতি জি এম তাহের পলাশী বলেন, ‘নিহত সামির আমার নাতি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি।’

মিয়া বাজার হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সাহাব উদ্দিন বলেন, ‘সামিরের লাশ বাড়িতে নিয়ে গেছে তাঁর পরিবার। আমরা কাভার্ড ভ্যানটি চিহ্নিতের চেষ্টা করছি।’

