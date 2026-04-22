কুমিল্লায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় যুবক নিহত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মো. সামির নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজার অংশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সামির পৌর সদরের কিং শ্রীপুর গ্রামের মো. সাইফুল ইসলাম স্বপনের ছেলে।
জানা গেছে, মোটরসাইকেল চালিয়ে সামির মাদ্রাসা রোড দিয়ে ইউটার্ন করে বাড়ির পথের দিকে যেতে চান। একপর্যায়ে ঢাকাগামী দ্রুতগতিতে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের নিচে সামিরের মোটরসাইকেলটি ঢুকে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সামিরের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরই কাভার্ড ভ্যান নিয়ে চালক পালিয়ে যান।
নিহত যুবকের দাদু চৌদ্দগ্রাম পৌর বিএনপির সভাপতি জি এম তাহের পলাশী বলেন, ‘নিহত সামির আমার নাতি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি।’
মিয়া বাজার হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সাহাব উদ্দিন বলেন, ‘সামিরের লাশ বাড়িতে নিয়ে গেছে তাঁর পরিবার। আমরা কাভার্ড ভ্যানটি চিহ্নিতের চেষ্টা করছি।’
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) মীর মুগ্ধ সরোবর এলাকায় বহিরাগত যুগলকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে জেরা করাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে স্থানীয় বহিরাগত লোকজন।১০ মিনিট আগে
দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক বেদেনাকে মৃত ঘোষণা করেন।১২ মিনিট আগে
স্মারকলিপিতে ছয় দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার, ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা, দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা তদন্ত এবং শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা প্রতিরোধে নিরাপত্তা...৩৬ মিনিট আগে
পুলিশ জানায়, নিয়মিত তল্লাশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পুলিশ আজ সকালে পাকিজার মোরে পাটুরিয়াগামী লেনে চালবোঝাই ট্রাকটি থামার জন্য সংকেত দেয়। চালক ট্রাক থামালে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ৩৬১ বস্তা চাল পায়। প্রতিটি চালের বস্তায় খাদ্য অধিদপ্তরের নাম লেখা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে