দেবিদ্বারে আলোচিত ফরিদা হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

কুমিল্লার দেবিদ্বারে আলোচিত ফরিদা ইয়াসমিন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আমির হোসেনকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেল চারটায় মুন্সীগঞ্জ সদর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক সাগর বড়ুয়া।
গ্রেপ্তার আমির হোসেন দেবিদ্বার পৌরসভার চাপানগর এলাকার জহিরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ পরিদর্শক সাগর বড়ুয়া বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমির হোসেনকে তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
দেবিদ্বার সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. শাহিন মিয়া রাত সাড়ে আটটায় বলেন, ফরিদা হত্যা মামলার আসামি আমির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
সহকারী পুলিশ সুপার মো. শাহিন মিয়া আরও বলেন, এর আগে গ্রেপ্তার লাইলী আক্তার দোষ স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
গত ৮ আগস্ট, দেবিদ্বার পৌরসভার ছোট আলমপুর পূর্বাশা আবাসিক এলাকায় বাড়ির মালিক গৃহবধূ ফরিদা ইয়াসমিনকে হত্যা করে তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করা হয়। এরপর দেহের বিভিন্ন অংশ ১৪টি পলিব্যাগে ভরে রাখা হয় বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
ঘটনার দিন দিবাগত মধ্যরাতে নিহতের স্বামী মো. মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (৭২) দেবিদ্বার থানায় মামলা করেন। এরপর আটক লাইলী আক্তারের (৩৫) স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে লাইলীসহ চারজনকে ওই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়।
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