Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কুমিল্লা

কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার কোটবাড়ীর বাতাবাড়িয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল শনিবার তাঁরা এই মিছিল করেন। পরে পুলিশের অভিযানে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে দলটির নেতা-কর্মীরা আকস্মিকভাবে মহাসড়কে মিছিল বের করেন। ওই সময় ব্যানার হাতে মাস্ক পরা তরুণ ও মধ্যবয়সী কয়েকজনকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা দ্রুত ভাইরাল হয়।

এ ঘটনায় সদর দক্ষিণ মডেল থানার এসআই জসিম উদ্দিন বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। মামলায় ৩০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

এরপর রাতভর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের অন্তত ২০ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম পল্লব, শরিফ আহমেদ মজুমদার সোহাগ, হানিফ চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন, মহিবুল্লাহ আপন, জুয়েল, দেলোয়ার, জসিম উদ্দিন, ফরিদ, সজিব, মোহাম্মদ আলী, জানে আলম লোটাস, নরুল ইসলাম রানা, মোবারক, আব্দুল আজিজ সজিব, নাজমুল হক, ইলিয়াস, সাদ্দাম হোসেন মজুমদার, নোমান ও আব্দুল কাদের।

সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, মহাসড়কে ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় করা মামলায় বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগআদালতজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট

কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট