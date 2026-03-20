টেকনাফের নাফ নদী থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরকান আর্মি

কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদীতে মাছ ধরার সময় দুটি নৌকাসহ সাত জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সন্ধ্যায় শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদীর মোহনা থেকে একটি নৌকাসহ তিন জেলেকে এবং এর আগে ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় একই এলাকা থেকে আরেকটি নৌকাসহ চার জেলেকে অপহরণ করা হয়।
অপহৃত জেলেরা হলেন মো. আবুল কালাম (৫০), মো. ছাদেক (৩০), আবদুর শুকুর (৪০), মো. রবি আমল (১১), মঞ্জুর আলম (২৭), মো. রাসেল (১৮) ও মো. শরিফ (১২)। তাঁরা শাহপরীর দ্বীপের জালিয়াপাড়া ও দক্ষিণপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
২০ মার্চ বিকেল ৪টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম।
তিনি জানান, মাছ ধরার সময় স্পিডবোট নিয়ে ধাওয়া করে জেলেদের আটক করে নিয়ে যায় আরাকান আর্মির সদস্যরা। পরে বিষয়টি বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়।
শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়া জেলে সমিতির সভাপতি আব্দুল গনি বলেন, দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় সাত জেলে নদীর মোহনায় মাছ ধরার সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা তাঁদের ধরে নিয়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, আরাকান আর্মির তৎপরতায় নাফ নদী ও সাগরে মাছ ধরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রায় সময় জেলে, ট্রলারসহ ধরে নিয়ে যাওয়ায় জেলে পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। নৌকার মালিকেরা দ্রুত জেলেদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ ইনামুল হাফিজ নাদিম বলেন, ‘দুই ধাপে কিছু জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্থানীয় নৌকার মালিকেরা অবহিত করেছে। জেলেদের ফেরত আনতে আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কী কারণে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, বিজিবি কোস্ট গার্ড তদন্ত করছে।’
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় পদ্মা নদীতে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে সিমেন্টবোঝাই তিনটি ট্রলার ডুবে গেছে। ট্রলারগুলোয় প্রায় ছয় হাজার ব্যাগ সিমেন্ট ছিল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। শুক্রবার (২০ মার্চ) দুপুরে নড়িয়া উপজেলার মুলফৎগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শাহ্ আলম শানুকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা বিএনপি। গত বুধবার (১৮ মার্চ) পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ আদেশ দেওয়া হয়।২৩ মিনিট আগে
সিলেট মহানগরী ও এর আশপাশ এলাকার পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাতের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
শুষ্ক মৌসুম হওয়ায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে খাদ্যসংকটে পড়েছে বানরসহ বিভিন্ন প্রাণী। উদ্যানে ঘুরতে আসা পর্যটকেরা বিভিন্ন সময় বানরকে কলাসহ বিভিন্ন খাবার দিয়ে থাকেন। কিন্তু রমজান মাসে উদ্যানে পর্যটক এসেছেন খুবই কমসংখ্যক। ফলে পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে ক্ষুধা পেটে থাকতে হচ্ছে....৩০ মিনিট আগে