Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজারে ইনানী সৈকতে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারে ইনানী সৈকতে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ
সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের কারণে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের ইনানী সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে এক তরুণ পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার (২৭ জুন) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেরিন ড্রাইভের ইনানী নৌবাহিনীর জেটি ঘাটের দক্ষিণ পাশে এই ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ তরুণের নাম মোহাম্মদ সায়েম (২২)। তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার কুয়াইশ এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ ইকবালের ছেলে।

জেলা প্রশাসনের বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুব আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বন্ধু আরমানকে সঙ্গে নিয়ে ইনানী সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নামেন সায়েম। একপর্যায়ে সাগরের ঢেউ ও স্রোতের মধ্যে পড়ে তিনি পানিতে তলিয়ে যান। সঙ্গে থাকা বন্ধু আরমান তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তাঁর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন, সৈকতকর্মী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছেন।

বিষয়:

কক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগপর্যটকসমুদ্র সৈকতজেলার খবরনৌবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত