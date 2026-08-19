Ajker Patrika
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চোর চক্রের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার, উদ্ধার ১৬ মোটরসাইকেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চোর চক্রের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার, উদ্ধার ১৬ মোটরসাইকেল
উদ্ধার হওয়া ১৬টি চোরাই মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৬টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দার ওয়ারী বিভাগ। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মো. সজিব (২৮), মো. নিশান আহমেদ (২৫), রুবেল আহম্মেদ (৩৮) ও নিত্য সরকার (১৯)। আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপি।

ডিএমপির গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পেশাদার মোটরসাইকেল চোর চক্রের ওই চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ১৬টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলগুলোর প্রকৃত মালিকানা ও চুরির সঙ্গে গ্রেপ্তারদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তদন্ত চলছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

অভিযানঅপরাধরাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারচোর
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