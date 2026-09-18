Ajker Patrika
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কক্সবাজার

কক্সবাজারে বসতঘরে মিলল অস্ত্র ও গুলি

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
কক্সবাজারে বসতঘরে মিলল অস্ত্র ও গুলি
উদ্ধার অস্ত্র ও গুলি। ছবি: পুলিশের সৌজন্য

কক্সবাজারের চকরিয়ায় একটি বসতঘর থেকে দেশীয় একটি একনলা বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ। অপর একটি অভিযানে পরিত্যক্ত স্থান থেকে গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার ভোরে পুলিশের একটি টিম উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের উত্তর ফুলছড়ি গ্রামের কাচারীপাড়া গ্রামের মো. ফরিদুল আলমের বসতঘরে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বসতঘরের সানশেডে পুরোনো ব্যাগের ভেতর থেকে একটি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির লোকজন পালিয়ে যান।

এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়নের সওদাগরঘোনা বালুছিড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪১ রাউন্ড রাইফেলের গুলি ও ৪৯ রাউন্ড গুলির খোসা, ৪২ রাউন্ড মেশিনগানের ক্যালিবার ও ২৪ রাউন্ড মেশিনগানের ক্যালিবার গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান।

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