উখিয়ায় পাহাড় কাটার সময় মাটিচাপায় শ্রমিক নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের উখিয়ায় পাহাড় কাটার সময় মাটিচাপা পড়ে মোহাম্মদ নুরুল আমিন (২৬) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাইছড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে।
নুরুল আমিন ওই ইউনিয়নের চরপাড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডের মীর আহমেদের ছেলে।
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।
এর আগে ২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি একই স্থানে পাহাড় কাটার সময় এক রোহিঙ্গা শ্রমিক নিহত হন। বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জালিয়াপালং ইউনিয়নের হেলাল উদ্দিন ও তাঁর ভাই সরওয়ার আলম দীর্ঘদিন ধরে পাহাড় কেটে মাটি বিক্রির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে বন বিভাগের পাঁচটি মামলা রয়েছে।
এ বিষয়ে বন বিভাগের বিট কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান বলেন, ‘খবর পেয়েছি পাহাড় কেটে ডাম্পারে ভর্তি করার সময় মাটিচাপা পড়ে একজন মারা গেছেন। ঘটনার পর থেকে হেলাল উদ্দিন পলাতক রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
বন বিভাগের ইনানী রেঞ্জ কর্মকর্তা ফিরোজ আল আমিন জানান, পাহাড় কাটার অপরাধে হেলাল সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে বন বিভাগ। তারপরও বন বিভাগের অগোচরে রাতে পাহাড় কেটে মাটি পাচার করছে এই সিন্ডিকেট।
