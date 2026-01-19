প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ড রোধে অভিযান, ৭৬ হাজার টাকা জরিমানা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
প্রবাল দ্বীপ কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিনে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে অভিযান চালানো হয়েছে।
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দ্বীপের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও সৈকতে এই অভিযান চালানো হয়। কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সেন্ট মার্টিন পুলিশ ফাঁড়ি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পর্যটন সেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস ইনতেসার নাফি।
অভিযানকালে দ্বীপের প্রিন্স হ্যাভেন রিসোর্ট, জোয়ারভাটা রেস্তোরাঁ, ড্রিমস প্যারাডাইস রিসোর্ট ও প্রাসাদ প্যারাডাইস রিসোর্টে পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় এসব প্রতিষ্ঠানকে ৭৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি সৈকতের ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলো থেকে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের তৈরি কাপ ও স্ট্র জব্দ করা হয়।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস ইনতেসার নাফি জানান, প্রতিবেশ সংকটাপন্ন সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
উল্লেখ্য, আজ আজকের পত্রিকার শেষ পাতায় ‘পলিথিন-প্লাস্টিকের বিস্তার থামেনি সেন্ট মার্টিনে’ শিরোনামে একটি সচিত্র সংবাদ ছাপা হয়েছে।
প্রবাল দ্বীপ কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিনে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে অভিযান চালানো হয়েছে।
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দ্বীপের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও সৈকতে এই অভিযান চালানো হয়। কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সেন্ট মার্টিন পুলিশ ফাঁড়ি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পর্যটন সেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস ইনতেসার নাফি।
অভিযানকালে দ্বীপের প্রিন্স হ্যাভেন রিসোর্ট, জোয়ারভাটা রেস্তোরাঁ, ড্রিমস প্যারাডাইস রিসোর্ট ও প্রাসাদ প্যারাডাইস রিসোর্টে পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় এসব প্রতিষ্ঠানকে ৭৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি সৈকতের ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলো থেকে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের তৈরি কাপ ও স্ট্র জব্দ করা হয়।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস ইনতেসার নাফি জানান, প্রতিবেশ সংকটাপন্ন সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
উল্লেখ্য, আজ আজকের পত্রিকার শেষ পাতায় ‘পলিথিন-প্লাস্টিকের বিস্তার থামেনি সেন্ট মার্টিনে’ শিরোনামে একটি সচিত্র সংবাদ ছাপা হয়েছে।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলার র্যাবের এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ছাড়া অভিযানে যাওয়া র্যাবের তিন সদস্যকে দুর্বৃত্তরা জিম্মি করে রেখেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে সীতাকুণ্ড থানাধীন পাহাড়ি এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
পিরোজপুরে একটি হত্যা মামলায় ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন পিরোজপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে পিরোজপুরের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুজিবুর রহমান এ রায় দেন।১০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীতে ল্যাম্পপোস্ট চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন নগরীর মাদ্রাসা কোয়ার্টার এলাকার সেলিম মিয়ার ছেলে হৃদয় মিয়া (২৭); অপরজনের নাম রাকিব মিয়া, তবে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।২৫ মিনিট আগে
সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের দুই মেয়ে সাদিয়া মালেক ও সিনথিয়া মালেকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেন।৪২ মিনিট আগে