পেটের ভেতর ২ হাজার ইয়াবা, যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কক্সবাজারের টেকনাফে অভিনব কায়দায় পেটের ভেতরে ইয়াবা পাচারের সময় মো. জাহিদুল্লাহ (১৯) নামের এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে টেকনাফ সদর হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি)।
আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়ন-২-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে টেকনাফ বিওপির একটি বিশেষ টহল দল হাসপাতালে অবস্থান নেয়। আড়াইটার দিকে একটি অটোরিকশা সন্দেহ হলে থামানো হয়। এ সময় এক যাত্রী পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে ধাওয়া করে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাহিদুল্লাহ ইয়াবা বহনের বিষয়টি অস্বীকার করলেও এক্স-রে পরীক্ষায় তাঁর পেটে অসংখ্য ডিম্বাকৃতির বস্তু ধরা পড়ে। পরে তিনি স্বীকার করেন, কালো টেপে মোড়ানো ৪০টি প্যাকেটে মোট ২ হাজার পিস ইয়াবা বহন করছিলেন। বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাঁর শরীর থেকে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়।
বিজিবি জানিয়েছে, জাহিদুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে এভাবে ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত। আটক আসামিকে উদ্ধার করা ইয়াবা, একটি স্মার্টফোন, একটি পাওয়ার ব্যাংকসহ টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
