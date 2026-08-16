জুতা চুরি নিয়ে বিরোধে পশুচিকিৎসককে পিটিয়ে হত্যা

কক্সবাজারের মাতামুহুরী উপজেলায় লবণ মাঠে জুতা চুরি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এক গ্রাম্য পশু চিকিৎসককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এর আগে ওইদিন সকাল সাতটার দিকে তাঁকে পিটিয়ে আহত করা হয়।
নিহত চিকিৎসকের নাম মেহেদী হাসান সাকিব (৩০)। তিনি বদরখালী ইউনিয়নের সাতডালিয়াপাড়া গ্রামের ওয়াজ উদ্দিনের ছেলে। সাকিব পশু চিকিৎসা প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় গবাদিপশু চিকিৎসা করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, গত শুক্রবার বদরখালীর উপকূলের লবণমাঠে কাজ করার সময় এক শ্রমিকের পায়ের জুতা চুরি হয়ে যায়। এরপর চোর সন্দেহে সাকিবের নিকটাত্মীয় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন মাঝি (দলনেতা) হেলাল। বিষয়টি জানতে পেরে সাকিব ও তার ভাই মোশারফ সেখানে গেলে মোশারফকেও মারধর করেন হেলাল ও তার ছেলে ইমনসহ আরও কয়েকজন যুবক। এ নিয়ে ওইদিন তাঁদের মধ্যে কয়েক দফা হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। এরপর স্থানীয়ভাবে দুইপক্ষের বিরোধ মীমাংসায় সালিস বৈঠক হয়। তবে সালিসে কোনো সুরাহা হয়নি।
এরপর গতকাল শনিবার সকাল ৭টার দিকে ইমন ও তাইফুলের নেতৃত্বে একদল যুবক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাকিবের বাড়িতে হামলা চালায়। সাকিবকে রাস্তার মধ্যে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে হামলায় মোশারফ করিম (২৪) ও মোহাম্মদ আরাফাতকে (২১) কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা হয়। এরপর স্থানীয় লোকজন তিনজনকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। পরে সাকিবকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, ‘নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
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