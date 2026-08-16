Ajker Patrika
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গাজীপুর

ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল: কালীগঞ্জে ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা বহিষ্কৃত

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি
ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল: কালীগঞ্জে ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা বহিষ্কৃত
আব্দুল্লাহ আল মারুফ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কালীগঞ্জে ইয়াবা সেবনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মারুফকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আজ সকাল থেকেই আব্দুল্লাহ আল মারুফের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও ফেসবুকসহ বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে তাঁকে মাদক গ্রহণ করতে দেখা যায়। পরে বিষয়টি ভাইরাল হলে স্থানীয় জনমনে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি সংগঠনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের নজরে এলে তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মারুফকে অসামাজিক কাজে জড়িত থেকে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপরাধে তাঁকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক রোবেল শেখ এবং সদস্যসচিব হাসানুর রহমান হাসান আজ এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। রোবেল শেখ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একটি সুশৃঙ্খল এবং মাদকমুক্ত ছাত্র সংগঠন। এখানে কোনো মাদকসেবী বা অসামাজিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তির স্থান নেই। আব্দুল্লাহ আল মারুফের ইয়াবা সেবনের ভিডিওটি আমাদের নজরে আসার সাথে সাথেই আমরা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছি। অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার সুযোগ কাউকেই দেওয়া হবে না। আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, দলের নাম ভাঙিয়ে বা পদ-পদবি ব্যবহার করে কেউ অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় থাকবে।’

উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব হাসানুর রহমান হাসান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক (দপ্তরের দায়িত্বে) মো. জাফর ইমাম খান (মিতুল) স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে দলীয় সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের আব্দুল্লাহ আল মারুফের সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরছাত্রদলঢাকা বিভাগকালীগঞ্জ (গাজীপুর)বহিষ্কারজেলার খবর
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