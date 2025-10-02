Ajker Patrika
টেকনাফের গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী-শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের করাচিপাড়া ঘাটসংলগ্ন এলাকা থেকে ২১ জনেক উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের করাচিপাড়া ঘাটসংলগ্ন এলাকা থেকে ২১ জনেক উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলীয় এলাকার গহিন পাহাড়সংলগ্ন একটি আস্তানা থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে জিম্মি করে রাখা নারী, শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর একটি যৌথ দল। বুধবার (১ অক্টোবর) দিবাগত গভীর রাতে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের করাচিপাড়া ঘাটসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়।

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশ্যে নারী-শিশুসহ কয়েকজনকে স্থানীয় একটি ঘরে জিম্মি করে রাখার খবর পায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

খবরের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ দল সেখানে দ্রুত অভিযান চালায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আস্তানাটি তল্লাশি চালিয়ে নারী-শিশুসহ মোট ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা নাগরিক বলে জানা গেছে। উদ্ধারকৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

