Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

সেন্ট মার্টিনে ৫ ট্রলারসহ ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
সেন্ট মার্টিনে ৫ ট্রলারসহ ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি।
সেন্ট মার্টিনে ৫ ট্রলারসহ ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি।

কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিনে সাগর থেকে পাঁচটি মাছ ধরার ট্রলারসহ অন্তত ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। আজ বুধবার বিকেলে টেকনাফ পৌর বোট মালিক সমিতি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সভাপতির সাজেদ আহমেদ ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা জেলেদের বরাতে জানান, বিকেলে সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশি অন্তত ২০-৩০টি ট্রলারের জেলেরা মাছ ধরছিলেন। একপর্যায়ে আরাকান আর্মির সদস্যরা ২টি স্পিডবোটে এসে অস্ত্রের মুখে জেলেদের জিম্মি করে। পরে পাঁচটি ট্রলারসহ অন্তত ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়।

সাজেদ আহমেদ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কোস্ট গার্ড ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে। তবে ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেদের এখন সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত নই। ট্রলারগুলোর তিনটির মালিক টেকনাফ পৌর এলাকার ও দুটির মালিক শাহপরীরদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা।

এ ব্যাপারে কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশনের ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালাহউদ্দিন রশীদ তানভীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবরটি নানা মাধ্যমে জেনেছি। ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।’

বিষয়:

জেলেকক্সবাজারটেকনাফচট্টগ্রামসেন্ট মার্টিনজেলার খবরআরাকান আর্মি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীতে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ নিহত ২

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ নিহত ২