দেড় লাখ ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আটক ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ আলমের পুত্র মো. সাদেক হোসেন (২০)। তাঁরা উখিয়া হাকিমপাড়া ১৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, ১৩ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে বালুখালী সীমান্তের নারকেলবাগান এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা মিয়ানমারের দিক থেকে আসা তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা ছোট একটি বস্তা ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালানোর চেষ্টাকালে বিজিবি ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করে। তাবে বাকি দুজন পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ফেলে যাওয়া বস্তা থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক সাদেক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি আব্দুর রহিমের নির্দেশে ৯ হাজার টাকার বিনিময়ে চালানটি মিয়ানমার থেকে আনছিলেন। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম এর আগে বিজিবির দায়ের করা মাদক মামলার পলাতক আসামি। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে উখিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে।
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আটক ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ আলমের পুত্র মো. সাদেক হোসেন (২০)। তাঁরা উখিয়া হাকিমপাড়া ১৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, ১৩ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে বালুখালী সীমান্তের নারকেলবাগান এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা মিয়ানমারের দিক থেকে আসা তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা ছোট একটি বস্তা ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালানোর চেষ্টাকালে বিজিবি ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করে। তাবে বাকি দুজন পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ফেলে যাওয়া বস্তা থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক সাদেক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি আব্দুর রহিমের নির্দেশে ৯ হাজার টাকার বিনিময়ে চালানটি মিয়ানমার থেকে আনছিলেন। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম এর আগে বিজিবির দায়ের করা মাদক মামলার পলাতক আসামি। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে উখিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আটক ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ আলমের পুত্র মো. সাদেক হোসেন (২০)। তাঁরা উখিয়া হাকিমপাড়া ১৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, ১৩ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে বালুখালী সীমান্তের নারকেলবাগান এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা মিয়ানমারের দিক থেকে আসা তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা ছোট একটি বস্তা ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালানোর চেষ্টাকালে বিজিবি ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করে। তাবে বাকি দুজন পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ফেলে যাওয়া বস্তা থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক সাদেক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি আব্দুর রহিমের নির্দেশে ৯ হাজার টাকার বিনিময়ে চালানটি মিয়ানমার থেকে আনছিলেন। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম এর আগে বিজিবির দায়ের করা মাদক মামলার পলাতক আসামি। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে উখিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে।
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আটক ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ আলমের পুত্র মো. সাদেক হোসেন (২০)। তাঁরা উখিয়া হাকিমপাড়া ১৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, ১৩ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে বালুখালী সীমান্তের নারকেলবাগান এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা মিয়ানমারের দিক থেকে আসা তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা ছোট একটি বস্তা ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালানোর চেষ্টাকালে বিজিবি ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করে। তাবে বাকি দুজন পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ফেলে যাওয়া বস্তা থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক সাদেক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি আব্দুর রহিমের নির্দেশে ৯ হাজার টাকার বিনিময়ে চালানটি মিয়ানমার থেকে আনছিলেন। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম এর আগে বিজিবির দায়ের করা মাদক মামলার পলাতক আসামি। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে উখিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে।
রাজশাহীতে দুই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সচেতন নারী সমাজের ব্যানারে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এর আগে ১১ নভেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার১৭ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সরফভাটা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরফভাটা ২ নম্বর ওয়ার্ড জিলানী মাদ্রাসা১ ঘণ্টা আগে
রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে দুই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সচেতন নারী সমাজের ব্যানারে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন।
এর আগে ১১ নভেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার আশরাফের মোড় এলাকায় মহিলা দলের দুই কর্মী নিলুফা ইয়াসমিন ও তাঁর বোন নূরবানু বেগমকে স্থানীয় জামায়াত কর্মী নুরুল ইসলাম লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ। মানববন্ধনে অভিযোগ করা হয়, জামায়াতে ইসলামীর কর্মী নুরুল ইসলাম নিলুফাকে পায়ের জুতা খুলে নির্যাতন করেন। আরেকজনকে লাথি মারেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। বক্তারা নারী নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত নুরুল ইসলামকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের বিএনপির প্রার্থী শফিকুল হক মিলন, বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য মাহমুদা হাবিবা, মহিলা দলের রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক রোকসানা বেগম টুকটুকি, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সামসাদ বেগম মিতালী, রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সখিনা খাতুন প্রমুখ।
রাজশাহীতে দুই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সচেতন নারী সমাজের ব্যানারে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন।
এর আগে ১১ নভেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার আশরাফের মোড় এলাকায় মহিলা দলের দুই কর্মী নিলুফা ইয়াসমিন ও তাঁর বোন নূরবানু বেগমকে স্থানীয় জামায়াত কর্মী নুরুল ইসলাম লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ। মানববন্ধনে অভিযোগ করা হয়, জামায়াতে ইসলামীর কর্মী নুরুল ইসলাম নিলুফাকে পায়ের জুতা খুলে নির্যাতন করেন। আরেকজনকে লাথি মারেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। বক্তারা নারী নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত নুরুল ইসলামকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের বিএনপির প্রার্থী শফিকুল হক মিলন, বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য মাহমুদা হাবিবা, মহিলা দলের রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক রোকসানা বেগম টুকটুকি, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সামসাদ বেগম মিতালী, রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সখিনা খাতুন প্রমুখ।
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আটক ব্যক্তি হলেন১১ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সরফভাটা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরফভাটা ২ নম্বর ওয়ার্ড জিলানী মাদ্রাসা১ ঘণ্টা আগে
রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে মামলাটি করেছেন বলে জানান তাঁর আইনজীবী শরিফুল ইসলাম।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, গত ২৩ আগস্ট বার্ধক্যজনিত কারণে নুরাল পাগলার মৃত্যু হয়। ওই দিন রাতে দরবারের ভেতরে বেদির ওপর ১২ ফুট উঁচু করে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে শরিয়তবিরোধী কবর দেওয়ার অভিযোগ তুলে ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর নুরাল পাগলার দরবারে হামলা চালায় তৌহিদী জনতা। এ সময় সংঘর্ষে রাসেল মোল্লা নামে নুরুল পাগলের এক ভক্ত নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। হামলাকারীরা একপর্যায়ে নুরাল পাগলার কবর খুঁড়ে লাশ তুলে মহাসড়কের ওপর পুড়িয়ে দেয়। পরে নুরাল পাগলার বাড়িতে লুটপাট চালায়।
অ্যাডভোকেট শরিফুল ইসলাম বলেন, আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তামজিদ হোসেন মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পিবিআইকে আদেশ দিয়েছেন। চলতি বছরের ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলাটি তদন্ত করে পিবিআইকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে এই ঘটনায় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। একইভাবে নিহত ভক্ত রাসেল মোল্লার বাবা মো. আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে আরও ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। ওই দুটি মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে মামলাটি করেছেন বলে জানান তাঁর আইনজীবী শরিফুল ইসলাম।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, গত ২৩ আগস্ট বার্ধক্যজনিত কারণে নুরাল পাগলার মৃত্যু হয়। ওই দিন রাতে দরবারের ভেতরে বেদির ওপর ১২ ফুট উঁচু করে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে শরিয়তবিরোধী কবর দেওয়ার অভিযোগ তুলে ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর নুরাল পাগলার দরবারে হামলা চালায় তৌহিদী জনতা। এ সময় সংঘর্ষে রাসেল মোল্লা নামে নুরুল পাগলের এক ভক্ত নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। হামলাকারীরা একপর্যায়ে নুরাল পাগলার কবর খুঁড়ে লাশ তুলে মহাসড়কের ওপর পুড়িয়ে দেয়। পরে নুরাল পাগলার বাড়িতে লুটপাট চালায়।
অ্যাডভোকেট শরিফুল ইসলাম বলেন, আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তামজিদ হোসেন মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পিবিআইকে আদেশ দিয়েছেন। চলতি বছরের ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলাটি তদন্ত করে পিবিআইকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে এই ঘটনায় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। একইভাবে নিহত ভক্ত রাসেল মোল্লার বাবা মো. আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে আরও ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। ওই দুটি মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আটক ব্যক্তি হলেন১১ মিনিট আগে
রাজশাহীতে দুই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সচেতন নারী সমাজের ব্যানারে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এর আগে ১১ নভেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার১৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সরফভাটা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরফভাটা ২ নম্বর ওয়ার্ড জিলানী মাদ্রাসা১ ঘণ্টা আগে
রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন১ ঘণ্টা আগে
রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সরফভাটা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরফভাটা ২ নম্বর ওয়ার্ড জিলানী মাদ্রাসা এলাকার মুহিদুল্লাহ বাপের বাড়ির মো. নাজেরের ছেলে। তিনি সরফভাটা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন। তবে তাঁর পৈতৃক বাড়ি সরফভাটা হলেও তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে উপজেলার ১০ নম্বর চন্দ্রঘোনা-কদমতলী ইউনিয়নের লিচুবাগান এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পথচারীরা বুলইন্যা বাড়ির কাছে সড়কের নির্জন এলাকায় মান্নানকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও সেখানেই ছিল। তবে কারা এবং কী কারণে তাঁকে হত্যা করেছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য জানা যায়নি। দেশের পটপরিবর্তনের পর প্রবাস থেকে ফিরে মান্নান বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তানের জনক।
দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে তাঁর নিথর দেহ পড়ে ছিল, সঙ্গে ছিল একটি মোটরসাইকেল। তবে তাঁর মোবাইলটি পাওয়া যায়নি। তাঁর শরীরে মোট চারটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি বাঁ চোখের কাছে, একটি বাঁ হাতে এবং পেটের ডান পাশে দুটি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সরফভাটা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরফভাটা ২ নম্বর ওয়ার্ড জিলানী মাদ্রাসা এলাকার মুহিদুল্লাহ বাপের বাড়ির মো. নাজেরের ছেলে। তিনি সরফভাটা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন। তবে তাঁর পৈতৃক বাড়ি সরফভাটা হলেও তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে উপজেলার ১০ নম্বর চন্দ্রঘোনা-কদমতলী ইউনিয়নের লিচুবাগান এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পথচারীরা বুলইন্যা বাড়ির কাছে সড়কের নির্জন এলাকায় মান্নানকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও সেখানেই ছিল। তবে কারা এবং কী কারণে তাঁকে হত্যা করেছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য জানা যায়নি। দেশের পটপরিবর্তনের পর প্রবাস থেকে ফিরে মান্নান বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তানের জনক।
দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে তাঁর নিথর দেহ পড়ে ছিল, সঙ্গে ছিল একটি মোটরসাইকেল। তবে তাঁর মোবাইলটি পাওয়া যায়নি। তাঁর শরীরে মোট চারটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি বাঁ চোখের কাছে, একটি বাঁ হাতে এবং পেটের ডান পাশে দুটি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আটক ব্যক্তি হলেন১১ মিনিট আগে
রাজশাহীতে দুই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সচেতন নারী সমাজের ব্যানারে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এর আগে ১১ নভেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার১৭ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে২৭ মিনিট আগে
রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন১ ঘণ্টা আগে
রাঙামাটি, প্রতিনিধি
রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাকমা সার্কেলের প্রধান ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।
লেখক সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দেড় শতাধিক কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি উন্নয়ন কর্মী অংশ নিচ্ছেন।
উদ্বোধনী দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সুগত চাকমা, প্রমোদ বিকাশ কার্বারি, জ্যোতিপ্রভা লারমা, অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ডা. মং উষাইথোয়াই, মনোজ বাহাদুর গুর্খা এবং ইয়াংঙান ম্রোকে লেখক সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের “আদিবাসী” জনগোষ্ঠীর বিশাল সমৃদ্ধ ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রয়েছে, যা লেখকদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংসুই মারমার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ অঞ্জুলীকা খীসা, কবি শিশির চাকমা, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক জিতেন চাকমা, কবি ও লেখক প্রভাংশু ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য দেন লেখক সম্মেলনের আহ্বায়ক শুভ্রজ্যোতি চাকমা। আগামীকাল শনিবার এই সম্মেলন সমাপ্ত হবে।
রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাকমা সার্কেলের প্রধান ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।
লেখক সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দেড় শতাধিক কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি উন্নয়ন কর্মী অংশ নিচ্ছেন।
উদ্বোধনী দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সুগত চাকমা, প্রমোদ বিকাশ কার্বারি, জ্যোতিপ্রভা লারমা, অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ডা. মং উষাইথোয়াই, মনোজ বাহাদুর গুর্খা এবং ইয়াংঙান ম্রোকে লেখক সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের “আদিবাসী” জনগোষ্ঠীর বিশাল সমৃদ্ধ ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রয়েছে, যা লেখকদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংসুই মারমার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ অঞ্জুলীকা খীসা, কবি শিশির চাকমা, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক জিতেন চাকমা, কবি ও লেখক প্রভাংশু ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য দেন লেখক সম্মেলনের আহ্বায়ক শুভ্রজ্যোতি চাকমা। আগামীকাল শনিবার এই সম্মেলন সমাপ্ত হবে।
কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আটক ব্যক্তি হলেন১১ মিনিট আগে
রাজশাহীতে দুই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সচেতন নারী সমাজের ব্যানারে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এর আগে ১১ নভেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার১৭ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সরফভাটা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান সরফভাটা ২ নম্বর ওয়ার্ড জিলানী মাদ্রাসা১ ঘণ্টা আগে