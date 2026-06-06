Ajker Patrika
কক্সবাজার

টেকনাফে মালয়েশিয়াগামী বোট থেকে ৫০ জনকে উদ্ধার, আটক ৯ মানব পাচারকারী

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
টেকনাফে মালয়েশিয়াগামী বোট থেকে ৫০ জনকে উদ্ধার, আটক ৯ মানব পাচারকারী
উদ্ধার করা ৫০ ভুক্তভোগী ও ৯ অভিযুক্ত। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়াসংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালয়েশিয়াগামী একটি বোট থেকে ৫০ জনকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় মানব পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ৯ জনকে আটক করা হয়।

শনিবার (৬ জুন) দুপুরে টেকনাফ কোস্ট গার্ড স্টেশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান কোস্ট গার্ড টেকনাফ স্টেশনের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. মুত্তাকিন সিদ্দিকী। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫ জুন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড জাহাজ মনসুর আলী স্টেশন টেকনাফ, আউটপোস্ট শাহপরীর দ্বীপ ও বাহারছড়ার সদস্যরা যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহভাজন বোটকে থামার সংকেত দেওয়া হলে সেটি নির্দেশ অমান্য করে গভীর সমুদ্রের দিকে পালানোর চেষ্টা করে। পরে ধাওয়া করে বাহারছড়া উপকূলসংলগ্ন সমুদ্র এলাকা থেকে বোটটি আটক করা হয়। এ সময় বোটে থাকা ৫০ জনকে উদ্ধার এবং মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত ৯ জনকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃতদের মধ্যে ১১ জন রোহিঙ্গা এবং বাকিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্র বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরিসহ উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের টেকনাফে নিয়ে আসে। পরে তাদের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায় করা হতো। এরপর সাগরপথে মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল চক্রটির।

এ ছাড়া কয়েকজন ভুক্তভোগীকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের তথ্যও পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, উদ্ধারকৃত ভুক্তভোগী, আটক মানব পাচারকারী এবং জব্দকৃত বোটের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

বিষয়:

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