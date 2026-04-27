কক্সবাজার

কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় চালকসহ ২ জন নিহত, আহত ৭

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার সদর ও রামুতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চালকসহ দুজন নিহত এবং কমপক্ষে সাতজন আহত হয়েছে। সোমবার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে পৃথক সময়ে কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ এবং শহীদ এ টি এম জাফর আলম আরাকান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রামু হাইওয়ে ক্রসিং থানা পুলিশের পরিদর্শক সুকান্ত চক্রবর্তী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বেলা ৩টার দিকে শহীদ এ টি এম জাফর আলম আরাকান সড়কে রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের কাঠিরমাথা এলাকায় টেকনাফমুখী অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে চালক নিহত এবং তিন যাত্রী আহত হয়েছে। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই মাইক্রোবাসটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।

ঘটনায় নিহত হয়েছেন টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের মৌলভীবাজার আলী আকবর পাড়ার বাসিন্দা দিল মোহাম্মদ (৩১)। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশার চালক।

খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা জব্দ করেছে বলে জানান হাইওয়ে পুলিশের এই পরিদর্শক।

এদিকে সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের কক্সবাজার শহরের কলাতলীসংলগ্ন শুকনাছড়ি এলাকায় অটোরিকশা ও ট্যুরিস্ট জিপগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারী নিহত এবং চার যাত্রী আহত হয়েছে বলে জানান কক্সবাজার সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল রায়।

নিহত নূর কলি (২৩) টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী পাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ সোহেলের স্ত্রী।

ঘটনায় আহত হয়েছেন নিহতের স্বামী মোহাম্মদ সোহেল, ছেলে মোহাম্মদ রায়দান ও শাশুড়ি নূর বেগম এবং দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশার চালক।

হিমেল রায় বলেন, কক্সবাজার শহরে চিকিৎসা শেষে নূর কলিসহ পরিবারের ৪ সদস্য অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিল। তাদের গাড়িটি কলাতলীর শুকনাছড়ি এলাকায় পৌঁছালে টেকনাফ দিক থেকে আসা একটি ট্যুরিস্ট জিপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে এক নারী নিহত এবং চার যাত্রী আহত হয়েছে। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করেছে বলে জানান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তাকে চলন্ত অটোরিকশা থেকে ফেলে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা: র‍্যাব

দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধ: ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা খুন

এবার এলপিজি কার্ডের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় চালকসহ ২ জন নিহত, আহত ৭

কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় চালকসহ ২ জন নিহত, আহত ৭

বগুড়ায় হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

বগুড়ায় হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

দক্ষিণখানে ‘ইয়াবা কারবারির’ তকমা লাগিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে গণধোলাই

দক্ষিণখানে ‘ইয়াবা কারবারির’ তকমা লাগিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে গণধোলাই

এমসি কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বে লবীব-বদরুল

এমসি কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বে লবীব-বদরুল